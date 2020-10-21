Алиса в Зазеркалье, Братство Кольца, Гарри Поттер и другие: журнал Time назвал лучшие фэнтези-книги всех времен

В список лучших вошли произведения разных времен - начиная с IX века и до современных экземпляров.
Сотню лучших составляли популярные современные авторы жанра: Нора К. Джемисин, Нил Гейман, Саба Тахир, Томи Адейеми, Диана Гэблдон, Джордж Мартин, Кассандра Клэр и Марлон Джеймс.
Книги в жанре фэнтези возвращают нас в детство, когда все верили в чудеса - в драконов, в волшебников, говорящих зверей и неземных местах. В холодные осенние вечера такая книга просто незаменимый друг для каждого - закутывайтесь в теплый плед и выбирайте для себя вариантик.
Отметим, что книги расположены в хронологическом порядке.
1. Тысяча и одна ночь
2. Смерть Артура, Томас Мэлори, 1485
3. Приключения Алисы в Стране чудес, Льюис Кэррол, 1865
4. Алиса в Зазеркалье, Льюис Кэррол, 1871
5. Пятеро детей и Оно, Эдит Несбит, 1902
6. Озма из страны Оз, Лаймен Фрэнк Баум, 1907
7. Мэри Поппинс, Памелла Трэверс, 1934
8. Лев, колдунья и платяной шкаф, Клайв Стейплз Льюис, 1950
9. Путешествие в Город Мертвых, или Пальмовый Пьянарь и его Упокойный Винарь, Амос Тутуола, 1952
10. Покоритель зари, или Плавание на край света, Клайв Стейплз Льюис, 1952
11. Братство Кольца, Джон Рональд Руэл Толкин, 1954
12. Моя жизнь в лесу духов, Амос Тутуола, 1954
13. Две твердыни, Джон Рональд Руэл Толкин, 1954
14. Возвращение короля, Джон Рональд Руэл Толкин, 1955
15. Книга и меч: записи о доброте и ненависти, Цзинь Юн, 1955
16. Король былого и грядущего, Теренс Хэнбери Уайт, 1958
17. Джеймс и гигантский персик, Роальд Даль, 1961
18. Волшебная таможенная будка, Нортон Джастер, 1961
19. Излом времени, Мадлен Л’Энгл, 1962
20. Единорог, Мануэль Мухика Лайнес, 1965
21. Полет дракона, Энн МакКефри, 1967
22. Последний единорог, Питер Бигл, 1968
23. Волшебник Земноморья, Урсула Ле Гуин, 1968
24. Хрустальный грот, Мэри Стюарт, 1970
25. Гробницы Атуана, Урсулы Ле Гуин, 1971
26. Обитатели холмов, Ричард Адамс, 1972
27. Восход тьмы, Сьюзен Купер, 1973
28. Принцесса-невеста, Уильям Голдман, 1973
29. Вечный Тук, Натали Бэббит, 1973
30. Быстро вращается планета, Мадлен Л’Энгл, 1978
31. Кровавая комната, Анджела Картер, 1979
32. БДВ, или Большой и Добрый Великан, Роальд Даль, 1982
33. Аланна. Начало пути, Тамора Пирс, 1983
34. Ходячий замок, Диана Уинн Джонс, 1986
35. Рэдволл, Брайан Джейкс, 1986
36. На острие клинка, Эллен Кашнер, 1987
37. Девять жизней Кристофера Чанта, Диана Уинн Джонс, 1988
38. Око мира: цикл Колесо времени, Роберт Джордан, 1990
39. Благие знамения, Терри Пратчетт и Нил Гейман, 1990
40. Гарун и море историй, Салман Рушди, 1990
41. Чужестранка, Диана Гэблдон, 1991
42. Тигана, Гай Гэвриел Кей, 1991
43. Темные начала, Филипп Пулман, 1995
44. Никогде, Нил Гейман, 1996
45. Заколдованная Элла, Гэйл Карсон Левайн, 1997
46. Чудесный нож, Филип Пулман, 1997
47. Смуглая девушка в круге, Нало Хопкинсон, 1998
48. Гарри Поттер и узник Азкабана, Джоан Роулінг, 1999
49. Проклятие феи, Робин Маккинли, 2000
50. Буря мечей, Джордж Мартин, 2000
51. Американские боги, Нил Гейман, 2001
52. Маленький свободный народец, Терри Пратчетт, 2003
53. Гарри Поттер и Принц-полукровка, Джоан Роулинг, 2005
54. Рожденные туманом: Пепел и сталь, Брэндон Сандерсон, 2006
55. Имя ветра, Патрик Ротфусс, 2007
56. Город стекла, Кассандра Клэр, 2009
57. Где гора говорит с луной, Грейс Лин, 2009
58. Сто тысяч королевств, Нора К. Джемисин, 2010
59. Кто боится смерти, Ннеди Окорафор, 2010
60. Аката, ведьма, Ннеди Окорафор, 2011
61. Ночной цирк, Эрин Моргенштерн, 2011
62. Песнь Ахилла, Мадлен Миллер, 2011
63. Нашествие ангелов. Книга 1. Последние дни, Сьюзен И, 2012
64. Странник в Олондрии, София Саматар, 2013
65. Костяные часы, Дэвид Митчелл, 2014
66. Погребенный великан, Кадзуо Исигуро, 2015
67. Уголек в пепле, Саба Тахир, 2015
68. Пятый сезон, Нора К. Джемисин, 2015
69. Вляпалась!, Келли Линк, 2015
70. Королевские милости, Кен Лю, 2015
71. Shadowshaper, Даниэль Хосе Олдер, 2015
72. Шестерка Воронов, Ли Бардуго, 2015
73. Ярость и рассвет, Рене Ахдие, 2015
74. Все птицы в небе, Чарли Джейн Андерс, 2015
75. Факел в ночи, Саба Тахир, 2015
76. The Wall of Storms, Кен Лю, 2016
77. Beasts Made of Night, Tochi Onyebuchi, 2017
78. The Black Tides of Heaven, Неон Янг, 2017
79. The Changeling, Виктор Лавалье, 2017
80. Нефритовый город, Фонда Ли, 2017
81. Каменные небеса, Нора К. Джемисин, 2018
82. Ару Ша и Конец Времен, Рошани Чокши, 2018
83. Blanca & Roja, Анна-Мари Маклемор, 2018
84. Дети крови и костей, Томи Адейеми, 2018
85. Цирцея, Мадлен Миллер, 2018
86. Empire of Sand, Таша Сури, 2018
87. Опиумная война, Ребекка Ф. Куанг, 2018
88. Song of Blood & Stone, L. Penelope, 2015
89. След молнии, Ребекка Роанхорс, 2018
90. Witchmark, C. L. Polk, 2018
91. Черный леопард, рыжий волк, Марлон Джеймс, 2019
92. Children of Virtue and Vengeance, Томи Адейеми, 2019
93. Республика Дракон, Ребекка Ф. Куанг, 2020
94. Gods of Jade and Shadow, Сильвия Морено-Гарсия, 2019
95. Pet, Akwaeke Emezi, 2019
96. Queen of the Conquered, Kacen Callender, 2019
97. Ярость драконов, Эван Уинтер, 2017
98. We Hunt the Flame, Hafsah Faizal, 2019
99. Elatsoe, Darcie Little Badger, 2020
100. Woven in Moonlight, Isabel Ibañez, 2020
Ранее, "Телеграф" писал, что копия "Первого фолио" Уильяма Шекспира была продана за рекордную сумму.