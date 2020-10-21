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Среда, 21.10.2020
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Алиса в Зазеркалье, Братство Кольца, Гарри Поттер и другие: журнал Time назвал лучшие фэнтези-книги всех времен

Алиса в Зазеркалье, Братство Кольца, Гарри Поттер и другие: журнал Time назвал лучшие фэнтези-книги всех времен
Обновлено 14:22 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com
Приготовьтесь погрузиться в мир магии, волшебства и сказочных существ - еженедельник Time презентовал список из 100 лучших книг в жанре фэнтези всех времен.

В список лучших вошли произведения разных времен - начиная с IX века и до современных экземпляров. 

Сотню лучших составляли популярные современные авторы жанра: Нора К. Джемисин, Нил Гейман, Саба Тахир, Томи Адейеми, Диана Гэблдон, Джордж Мартин, Кассандра Клэр и Марлон Джеймс.

Книги в жанре фэнтези возвращают нас в детство, когда все верили в чудеса - в драконов, в волшебников, говорящих зверей и неземных местах. В холодные осенние вечера такая книга просто незаменимый друг для каждого - закутывайтесь в теплый плед и выбирайте для себя вариантик.

Отметим, что книги расположены в хронологическом порядке.

  • 1. Тысяча и одна ночь

  • 2. Смерть Артура, Томас Мэлори, 1485

  • 3. Приключения Алисы в Стране чудес, Льюис Кэррол, 1865

  • 4. Алиса в Зазеркалье, Льюис Кэррол, 1871

  • 5. Пятеро детей и Оно, Эдит Несбит, 1902

  • 6. Озма из страны Оз, Лаймен Фрэнк Баум, 1907

  • 7. Мэри Поппинс, Памелла Трэверс, 1934

  • 8. Лев, колдунья и платяной шкаф, Клайв Стейплз Льюис, 1950

  • 9. Путешествие в Город Мертвых, или Пальмовый Пьянарь и его Упокойный Винарь, Амос Тутуола, 1952

  • 10. Покоритель зари, или Плавание на край света, Клайв Стейплз Льюис, 1952

  • 11. Братство Кольца, Джон Рональд Руэл Толкин, 1954

  • 12. Моя жизнь в лесу духов, Амос Тутуола, 1954

  • 13. Две твердыни, Джон Рональд Руэл Толкин, 1954

  • 14. Возвращение короля, Джон Рональд Руэл Толкин, 1955

  • 15. Книга и меч: записи о доброте и ненависти, Цзинь Юн, 1955

  • 16. Король былого и грядущего, Теренс Хэнбери Уайт, 1958

  • 17. Джеймс и гигантский персик, Роальд Даль, 1961

  • 18. Волшебная таможенная будка, Нортон Джастер, 1961

  • 19. Излом времени, Мадлен Л’Энгл, 1962

  • 20. Единорог, Мануэль Мухика Лайнес, 1965

  • 21. Полет дракона, Энн МакКефри, 1967

  • 22. Последний единорог, Питер Бигл, 1968

  • 23. Волшебник Земноморья, Урсула Ле Гуин, 1968

  • 24. Хрустальный грот, Мэри Стюарт, 1970

  • 25. Гробницы Атуана, Урсулы Ле Гуин, 1971

  • 26. Обитатели холмов, Ричард Адамс, 1972

  • 27. Восход тьмы, Сьюзен Купер, 1973

  • 28. Принцесса-невеста, Уильям Голдман, 1973

  • 29. Вечный Тук, Натали Бэббит, 1973

  • 30. Быстро вращается планета, Мадлен Л’Энгл, 1978

  • 31. Кровавая комната, Анджела Картер, 1979

  • 32. БДВ, или Большой и Добрый Великан, Роальд Даль, 1982

  • 33. Аланна. Начало пути, Тамора Пирс, 1983

  • 34. Ходячий замок, Диана Уинн Джонс, 1986

  • 35. Рэдволл, Брайан Джейкс, 1986

  • 36. На острие клинка, Эллен Кашнер, 1987

  • 37. Девять жизней Кристофера Чанта, Диана Уинн Джонс, 1988

  • 38. Око мира: цикл Колесо времени, Роберт Джордан, 1990

  • 39. Благие знамения, Терри Пратчетт и Нил Гейман, 1990

  • 40. Гарун и море историй, Салман Рушди, 1990

  • 41. Чужестранка, Диана Гэблдон, 1991

  • 42. Тигана, Гай Гэвриел Кей, 1991

  • 43. Темные начала, Филипп Пулман, 1995

  • 44. Никогде, Нил Гейман, 1996

  • 45. Заколдованная Элла, Гэйл Карсон Левайн, 1997

  • 46. Чудесный нож, Филип Пулман, 1997

  • 47. Смуглая девушка в круге, Нало Хопкинсон, 1998

  • 48. Гарри Поттер и узник Азкабана, Джоан Роулінг, 1999

  • 49. Проклятие феи, Робин Маккинли, 2000

  • 50. Буря мечей, Джордж Мартин, 2000

  • 51. Американские боги, Нил Гейман, 2001

  • 52. Маленький свободный народец, Терри Пратчетт, 2003

  • 53. Гарри Поттер и Принц-полукровка, Джоан Роулинг, 2005

  • 54. Рожденные туманом: Пепел и сталь, Брэндон Сандерсон, 2006

  • 55. Имя ветра, Патрик Ротфусс, 2007

  • 56. Город стекла, Кассандра Клэр, 2009

  • 57. Где гора говорит с луной, Грейс Лин, 2009

  • 58. Сто тысяч королевств, Нора К. Джемисин, 2010

  • 59. Кто боится смерти, Ннеди Окорафор, 2010

  • 60. Аката, ведьма, Ннеди Окорафор, 2011

  • 61. Ночной цирк, Эрин Моргенштерн, 2011

  • 62. Песнь Ахилла, Мадлен Миллер, 2011

  • 63. Нашествие ангелов. Книга 1. Последние дни, Сьюзен И, 2012

  • 64. Странник в Олондрии, София Саматар, 2013

  • 65. Костяные часы, Дэвид Митчелл, 2014

  • 66. Погребенный великан, Кадзуо Исигуро, 2015

  • 67. Уголек в пепле, Саба Тахир, 2015

  • 68. Пятый сезон, Нора К. Джемисин, 2015

  • 69. Вляпалась!, Келли Линк, 2015

  • 70. Королевские милости, Кен Лю, 2015

  • 71. Shadowshaper, Даниэль Хосе Олдер, 2015

  • 72. Шестерка Воронов, Ли Бардуго, 2015

  • 73. Ярость и рассвет, Рене Ахдие, 2015

  • 74. Все птицы в небе, Чарли Джейн Андерс, 2015

  • 75. Факел в ночи, Саба Тахир, 2015

  • 76. The Wall of Storms, Кен Лю, 2016

  • 77. Beasts Made of Night, Tochi Onyebuchi, 2017

  • 78. The Black Tides of Heaven, Неон Янг, 2017

  • 79. The Changeling, Виктор Лавалье, 2017

  • 80. Нефритовый город, Фонда Ли, 2017

  • 81. Каменные небеса, Нора К. Джемисин, 2018

  • 82. Ару Ша и Конец Времен, Рошани Чокши, 2018

  • 83. Blanca & Roja, Анна-Мари Маклемор, 2018

  • 84. Дети крови и костей, Томи Адейеми, 2018

  • 85. Цирцея, Мадлен Миллер, 2018

  • 86. Empire of Sand, Таша Сури, 2018

  • 87. Опиумная война, Ребекка Ф. Куанг, 2018

  • 88. Song of Blood & Stone, L. Penelope, 2015

  • 89. След молнии, Ребекка Роанхорс, 2018

  • 90. Witchmark, C. L. Polk, 2018

  • 91. Черный леопард, рыжий волк, Марлон Джеймс, 2019

  • 92. Children of Virtue and Vengeance, Томи Адейеми, 2019

  • 93. Республика Дракон, Ребекка Ф. Куанг, 2020

  • 94. Gods of Jade and Shadow, Сильвия Морено-Гарсия, 2019

  • 95. Pet, Akwaeke Emezi, 2019

  • 96. Queen of the Conquered, Kacen Callender, 2019

  • 97. Ярость драконов, Эван Уинтер, 2017

  • 98. We Hunt the Flame, Hafsah Faizal, 2019

  • 99. Elatsoe, Darcie Little Badger, 2020

  • 100. Woven in Moonlight, Isabel Ibañez, 2020

Ранее, "Телеграф" писал, что копия "Первого фолио" Уильяма Шекспира была продана за рекордную сумму.

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Литература, TIME.

Автор:

Телеграф
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