Алиса в Зазеркалье, Братство Кольца, Гарри Поттер и другие: журнал Time назвал лучшие фэнтези-книги всех времен

Приготовьтесь погрузиться в мир магии, волшебства и сказочных существ - еженедельник Time презентовал список из 100 лучших книг в жанре фэнтези всех времен.

В список лучших вошли произведения разных времен - начиная с IX века и до современных экземпляров.

Сотню лучших составляли популярные современные авторы жанра: Нора К. Джемисин, Нил Гейман, Саба Тахир, Томи Адейеми, Диана Гэблдон, Джордж Мартин, Кассандра Клэр и Марлон Джеймс.

Книги в жанре фэнтези возвращают нас в детство, когда все верили в чудеса - в драконов, в волшебников, говорящих зверей и неземных местах. В холодные осенние вечера такая книга просто незаменимый друг для каждого - закутывайтесь в теплый плед и выбирайте для себя вариантик.

Отметим, что книги расположены в хронологическом порядке.

1. Тысяча и одна ночь

2. Смерть Артура, Томас Мэлори, 1485

3. Приключения Алисы в Стране чудес, Льюис Кэррол, 1865

4. Алиса в Зазеркалье, Льюис Кэррол, 1871

5. Пятеро детей и Оно, Эдит Несбит, 1902

6. Озма из страны Оз, Лаймен Фрэнк Баум, 1907

7. Мэри Поппинс, Памелла Трэверс, 1934

8. Лев, колдунья и платяной шкаф, Клайв Стейплз Льюис, 1950

9. Путешествие в Город Мертвых, или Пальмовый Пьянарь и его Упокойный Винарь, Амос Тутуола, 1952

10. Покоритель зари, или Плавание на край света, Клайв Стейплз Льюис, 1952

11. Братство Кольца, Джон Рональд Руэл Толкин, 1954

12. Моя жизнь в лесу духов, Амос Тутуола, 1954

13. Две твердыни, Джон Рональд Руэл Толкин, 1954

14. Возвращение короля, Джон Рональд Руэл Толкин, 1955

15. Книга и меч: записи о доброте и ненависти, Цзинь Юн, 1955

16. Король былого и грядущего, Теренс Хэнбери Уайт, 1958

17. Джеймс и гигантский персик, Роальд Даль, 1961

18. Волшебная таможенная будка, Нортон Джастер, 1961

19. Излом времени, Мадлен Л’Энгл, 1962

20. Единорог, Мануэль Мухика Лайнес, 1965

21. Полет дракона, Энн МакКефри, 1967

22. Последний единорог, Питер Бигл, 1968

23. Волшебник Земноморья, Урсула Ле Гуин, 1968

24. Хрустальный грот, Мэри Стюарт, 1970

25. Гробницы Атуана, Урсулы Ле Гуин, 1971

26. Обитатели холмов, Ричард Адамс, 1972

27. Восход тьмы, Сьюзен Купер, 1973

28. Принцесса-невеста, Уильям Голдман, 1973

29. Вечный Тук, Натали Бэббит, 1973

30. Быстро вращается планета, Мадлен Л’Энгл, 1978

31. Кровавая комната, Анджела Картер, 1979

32. БДВ, или Большой и Добрый Великан, Роальд Даль, 1982

33. Аланна. Начало пути, Тамора Пирс, 1983

34. Ходячий замок, Диана Уинн Джонс, 1986

35. Рэдволл, Брайан Джейкс, 1986

36. На острие клинка, Эллен Кашнер, 1987

37. Девять жизней Кристофера Чанта, Диана Уинн Джонс, 1988

38. Око мира: цикл Колесо времени, Роберт Джордан, 1990

39. Благие знамения, Терри Пратчетт и Нил Гейман, 1990

40. Гарун и море историй, Салман Рушди, 1990

41. Чужестранка, Диана Гэблдон, 1991

42. Тигана, Гай Гэвриел Кей, 1991

43. Темные начала, Филипп Пулман, 1995

44. Никогде, Нил Гейман, 1996

45. Заколдованная Элла, Гэйл Карсон Левайн, 1997

46. Чудесный нож, Филип Пулман, 1997

47. Смуглая девушка в круге, Нало Хопкинсон, 1998

48. Гарри Поттер и узник Азкабана, Джоан Роулінг, 1999

49. Проклятие феи, Робин Маккинли, 2000

50. Буря мечей, Джордж Мартин, 2000

51. Американские боги, Нил Гейман, 2001

52. Маленький свободный народец, Терри Пратчетт, 2003

53. Гарри Поттер и Принц-полукровка, Джоан Роулинг, 2005

54. Рожденные туманом: Пепел и сталь, Брэндон Сандерсон, 2006

55. Имя ветра, Патрик Ротфусс, 2007

56. Город стекла, Кассандра Клэр, 2009

57. Где гора говорит с луной, Грейс Лин, 2009

58. Сто тысяч королевств, Нора К. Джемисин, 2010

59. Кто боится смерти, Ннеди Окорафор, 2010

60. Аката, ведьма, Ннеди Окорафор, 2011

61. Ночной цирк, Эрин Моргенштерн, 2011

62. Песнь Ахилла, Мадлен Миллер, 2011

63. Нашествие ангелов. Книга 1. Последние дни, Сьюзен И, 2012

64. Странник в Олондрии, София Саматар, 2013

65. Костяные часы, Дэвид Митчелл, 2014

66. Погребенный великан, Кадзуо Исигуро, 2015

67. Уголек в пепле, Саба Тахир, 2015

68. Пятый сезон, Нора К. Джемисин, 2015

69. Вляпалась!, Келли Линк, 2015

70. Королевские милости, Кен Лю, 2015

71. Shadowshaper, Даниэль Хосе Олдер, 2015

72. Шестерка Воронов, Ли Бардуго, 2015

73. Ярость и рассвет, Рене Ахдие, 2015

74. Все птицы в небе, Чарли Джейн Андерс, 2015

75. Факел в ночи, Саба Тахир, 2015

76. The Wall of Storms, Кен Лю, 2016

77. Beasts Made of Night, Tochi Onyebuchi, 2017

78. The Black Tides of Heaven, Неон Янг, 2017

79. The Changeling, Виктор Лавалье, 2017

80. Нефритовый город, Фонда Ли, 2017

81. Каменные небеса, Нора К. Джемисин, 2018

82. Ару Ша и Конец Времен, Рошани Чокши, 2018

83. Blanca & Roja, Анна-Мари Маклемор, 2018

84. Дети крови и костей, Томи Адейеми, 2018

85. Цирцея, Мадлен Миллер, 2018

86. Empire of Sand, Таша Сури, 2018

87. Опиумная война, Ребекка Ф. Куанг, 2018

88. Song of Blood & Stone, L. Penelope, 2015

89. След молнии, Ребекка Роанхорс, 2018

90. Witchmark, C. L. Polk, 2018

91. Черный леопард, рыжий волк, Марлон Джеймс, 2019

92. Children of Virtue and Vengeance, Томи Адейеми, 2019

93. Республика Дракон, Ребекка Ф. Куанг, 2020

94. Gods of Jade and Shadow, Сильвия Морено-Гарсия, 2019

95. Pet, Akwaeke Emezi, 2019

96. Queen of the Conquered, Kacen Callender, 2019

97. Ярость драконов, Эван Уинтер, 2017

98. We Hunt the Flame, Hafsah Faizal, 2019

99. Elatsoe, Darcie Little Badger, 2020

100. Woven in Moonlight, Isabel Ibañez, 2020

Ранее, "Телеграф" писал, что копия "Первого фолио" Уильяма Шекспира была продана за рекордную сумму.