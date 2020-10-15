Первый сборник Шекспира продали почти за $10 миллионов

Копия "Первого фолио" Уильяма Шекспира была продана на аукционе в Нью-Йорке за рекордные 9,98 миллиона долларов.

Книга 1623 года, опубликованная через семь лет после смерти английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира, была первым собранием его пьес, сообщает BBC.

Существует около 235 экземпляров книги, но известно, что лишь несколько полных версий находятся в частных руках.

В 2001 года другая копия "Первого фолио" была продана на аукционе за 6,1 млн долларов США.

"Первый фолио" собрал 36 пьес. Без его публикации не было бы копий таких пьес, как "Макбет", "Двенадцатая ночь", "Юлий Цезарь" и "Буря".

Как ранее сообщал "Телеграф", в 2020 году Нобелевским лауреатом по литературе стала американская поэтесса Луиза Глюк.