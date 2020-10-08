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Нобелевская премия по литературе 2020: лауреатом стала американская поэтесса

Нобелевская премия по литературе 2020: лауреатом стала американская поэтесса
Обновлено 16:04 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Сегодня, 8 октября, Нобелевский комитет объявил победителя в сфере литературы этого года.

Лауреатом престижной премии стала американская поэтесса Луиза Глюк.

"Нобелевская премия по литературе 2020 года присуждена Луизе Глюк за ее безошибочный поэтический голос, который своей аскетической красотой делает существование индивидуума универсальным", - говорится в сообщении комитета.

В комитете отметили, что ее произведения наполнены стремлением к ясности. А вечные темы детства и семьи, отношений с родителями, братьями и сестрами, остаются для нее основными.

Луиза Глюк - американская поэтесса. Родилась автор в 1943 году в Нью-Йорке и живет в Кембридже, штат Массачусетс. Помимо писательства, она учит  английскому языку студентов Йельского университета.

 
 
 
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Публикация от Louise Gluck (@louisegluck43)

Глюк является почетным член Американского философского общества, Американской академии искусств и литературы, а также канцлером Академии американских поэтов. 

Ее первый дебют -  сборник Firstborn, благодаря которому она была признана одной из выдающихся поэтесс современной американской литературы.

 
 
 
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Публикация от Louise Gluck (@louisegluck43)

Ранее, были названы лауреаты Нобелевских премий 2020 года по физике и по химии.

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Литература, Нобелевская премия.

Автор:

Телеграф
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