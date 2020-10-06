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Названы лауреаты Нобелевской премии по физике: за что их наградили

Названы лауреаты Нобелевской премии по физике: за что их наградили
Обновлено 13:53 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Нобелевская премия по физике разделена две части.

Нобелевскую премию по физике в 2020 году дали:

Роджеру Пенроузу — за открытие того, что образование черных дыр является предсказанием общей теории относительности;

Рейнхарду Гензелю и Андрее Хез — за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики.

"Открытия лауреатов этого года предоставили новую сферу для изучения компактных и сверхмассивных объектов. Но эти экзотические объекты по-прежнему вызывают множество вопросов, требующих ответов и мотивирующих дальнейшие исследования. Не только вопросы об их внутренней структуре, но и вопросы о том, как проверить нашу теорию гравитации в экстремальных условиях в непосредственной близости от черной дыры", — заявил председатель Нобелевского комитета по физике Дэвид Хэвиленд.

Напомним, вчера в Стокгольме (Швеция) началась Нобелевская неделя. По традиции, первыми объявляют победителей в медицине и физиологии. В 2020 году почетная награда присуждена американцам Харви Олтеру, Чарльзу Райсу и британцу Майклу Хаутону за открытие вируса гепатита C.

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Космос, Физика, Нобелевская премия.

Автор:

Телеграф
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