Названы лауреаты Нобелевской премии по физике: за что их наградили

Нобелевскую премию по физике в 2020 году дали:

Роджеру Пенроузу — за открытие того, что образование черных дыр является предсказанием общей теории относительности;

Рейнхарду Гензелю и Андрее Хез — за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики.

"Открытия лауреатов этого года предоставили новую сферу для изучения компактных и сверхмассивных объектов. Но эти экзотические объекты по-прежнему вызывают множество вопросов, требующих ответов и мотивирующих дальнейшие исследования. Не только вопросы об их внутренней структуре, но и вопросы о том, как проверить нашу теорию гравитации в экстремальных условиях в непосредственной близости от черной дыры", — заявил председатель Нобелевского комитета по физике Дэвид Хэвиленд.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020