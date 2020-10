Нобелевская премия по химии 2020: названы имена лауреатов

Лауреатами Нобелевской премия по химии за 2020 год стали Эмманюэль Шарпантье (Франция) и Дженнифер Даудне (США). Премия присуждена за исследования так называемых "ножниц ДНК", с помощью которых редактируют гены животных и человека.

Так, Шарпантье и Дудна открыли один из самых точных инструментов генной технологии: генетические ножницы CRISPR/Cas9. Используя их, исследователи могут изменять ДНК животных, растений и микроорганизмов с чрезвычайно высокой точностью.

Интересно, Альфред Нобель сам увлекался химией и был крупным производителем динамита. В свое завещание премию по химии он вписал на второе место после физики.

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” pic.twitter.com/CrsnEuSwGD

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2020