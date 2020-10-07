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Нобелевская премия по химии 2020: названы имена лауреатов

Нобелевская премия по химии 2020: названы имена лауреатов
Обновлено 13:07 Сегодня Телеграф
В Стокгольме назвали лауреатов Нобелевской премии по химии.

Лауреатами Нобелевской премия по химии за 2020 год стали Эмманюэль Шарпантье (Франция) и Дженнифер Даудне (США). Премия присуждена за исследования так называемых "ножниц ДНК", с помощью которых редактируют гены животных и человека.

Так, Шарпантье и Дудна открыли один из самых точных инструментов генной технологии: генетические ножницы CRISPR/Cas9. Используя их, исследователи могут изменять ДНК животных, растений и микроорганизмов с чрезвычайно высокой точностью.

Интересно, Альфред Нобель сам увлекался химией и был крупным производителем динамита. В свое завещание премию по химии он вписал на второе место после физики. 

Напомним, в Стокгольме (Швеция) идет Нобелевская неделя. По традиции, первыми объявляют победителей в медицине и физиологии. В 2020 году почетная награда присуждена американцам Харви Олтеру, Чарльзу Райсу и британцу Майклу Хаутону за открытие вируса гепатита C.

Также, были названы лауреаты Нобелевской премии по физике.

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Химия, Нобелевская премия, Нобель.

Автор:

Телеграф
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