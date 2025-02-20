Похоронил двоих детей и едва не умер от приступа: где сейчас звезда 80-х Владимир Кузьмин и как выглядит

Музыкант Владимир Кузьмин был трижды женат

Российский музыкант Владимир Кузьмин, как и певец Юрий Антонов, был на пике популярности в 80-е годы и сумел завоевать любовь миллионов поклонников. В этом году артисту исполнится 70 лет и он реже стал появляться в медийном пространстве.

"Телеграф" решил выяснить, куда пропал Владимир Кузьмин и как сложилась его судьба. Мы узнали, чем сейчас музыкант занимается.

Чем известен Владимир Кузьмин

Популярный артист родился в 1955 году в Москве, и с раннего детства увлекался музыкой. Свою первую группу Владимир организовал в шестом классе и стал выступать на школьных дискотеках и концертах.

Образование Кузьмин пошел получать сначала в Мурманское музыкальное училище, с которого был отчислен, а потом в Московский институт инженеров железнодорожного транспорта. Но, будучи на втором курсе, Кузьмина снова отчислили. По итогу, артист заочно окончил Днепропетровское музыкальное училище им. М. И. Глинки по классу флейты.

Владимир Кузьмин в молодости

В 1970-х годах Владимир стал выступать в московских рок-группах "Високосное лето" и "Второе дыхание", а через 7 лет попал в музыкальный коллектив ВИА "Надежда". В 1979 году Кузьмин вместе с Александром Барыкиным основали рок-группу "Карнавал", но в 1982 году артист ушел из коллектива и основал группу "Динамик".

В 1986 году он стал музыкантом группы "Рецитал", аккомпанировавшей народной артистке СССР Алле Пугачевой, с которой у них завязался роман. За это время музыкальный стиль Кузьмина претерпел значительные изменения, и не без влияния Примадонны.

У Владимира Кузьмина был роман с Аллой Пугачевой

Самыми популярными хитами Кузьмина стали "Сказка в моей жизни", "Я не забуду тебя никогда", "Симона", "Когда ты меня позовешь". В 2002 году Владимиру присвоили звание заслуженного артиста РФ, а в 2011 — народного артиста РФ. За карьеру Кузьмин выпустил около 40 альбомов.

Владимир Кузьмин выпустил около 40 альбомов

Где сейчас Владимир Кузьмин и чем занимается

Карьера музыканта активно шла вверх, у него было множество поклонниц, но личная жизнь Кузьмина сложилась не сразу. Артист был женат трижды. Первая жена Татьяна Артемьева подарила Владимиру троих детей: Елизавета, Степан и Соня. Также у музыканта есть две внебрачные дочери от поклонницы.

Владимир Кузьмин с первой женой Татьяной

Владимир Кузьмин вместе с женой, сыном Степой и дочерью Лизой

Второй женой артиста стала модель Келли Керзон, с которой он жил в США, но потом они развелись, и Кузьмин вернулся в Россию. А третьей его избранницей стала Екатерина Трофимова, которая младше музыканта на 27 лет. Супруги прожили вместе 17 лет, потом развелись, а в 2019 году вновь сошлись и обвенчались.

Владимир Кузьмин и его вторая жена Келли

Владимир Кузьмин женился третий раз на Катерине Трофимовой

Но судьба российского певца не обошлась без трагедий. В 2002 году его 25-летнюю дочь Лизу нашли убитой в собственной квартире в Москве. Убийца завязал ей руки и перерезал горло. Спустя время стало известно, что Елизавета погибла от рук своего возлюбленного.

А в 2009 году погиб 18-летний сын Кузьмина. Степан выпал из окна своей квартиры в Москве, спасаясь от пожара. Огонь вспыхнул из-за непотушенной сигареты.

Да и сам Кузьмин в феврале 2024 года, как сообщали СМИ, едва не умер от приступа стенокардии. Врачи приехали к музыканту, когда ему было сложно дышать, он не мог говорить и хватался за сердце. Но его состояние удалось нормализовать.

У Владимира Кузьмина были проблемы со здоровьем

Хотя фанаты обеспокоены состоянием здоровья музыканта. В апреле 2024 года во время выступления в Уфе многие заметили, что артист вел себя странно, не попадал в ноты и плохо исполнял свои хиты.

Известно, что Кузьмин продолжает жить в России, он владеет несколькими элитными квартирами в Москве и особняком. Музыкант в свои 69 лет продолжает заниматься творчеством, в прошлом году каждый месяц гастролировал с концертами, но в медийном пространстве появляется редко.

Как сейчас выглядит Владимир Кузьмин

Что касается войны, то Владимир Кузьмин занял молчаливую позицию. Однако в 2017 году его внесли в базу "Миротворец" за участие в пропагандистских акциях в оккупированном Россией Крыму.

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