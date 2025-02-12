Хотел помешать "наполеоновским планам" Зеленского: что говорит о войне российский актер Деревянко и где он сейчас

Деревянко долгое время сохранял молчание и не высказывался о войне

Многие российские знаменитости, которым удалось поработать на одной съемочной площадке с Владимиром Зеленским, положительно отзывались о нашем президенте и радовались его победе на выборах. Среди них была Настя Задорожная, а также Павел Деревянко, который называл Зеленского своим "старым товарищем".

"Телеграф" решил выяснить, какая у российского актера сейчас позиция относительно войны и что он говорил о Владимире Зеленском. Мы узнали, где Павел Деревянко сейчас и чем занимается.

Чем известен Павел Деревянко

Актер родился в 1976 году в Таганроге в Ростовской области, где окончил среднюю школу. В юности Павел Деревянко увлекался спортом, в частности единоборствами, но успел отучиться три месяца и на повара, и на парикмахера.

Павел Деревянко в молодости

В 15 лет Павел решил, что хочет связать судьбу с актерством, поэтому начал посещать театральную студию "Лестница", затем получил образование в Российской академии театрального искусства. Дебютным для Деревянко стал фильм "Ехали два шофера" (2001 год), с того момента он стал активно развивать карьеру.

Павел Деревянко стал звездой российских фильмов

Павел снялся в таких кинолентах как: "Антикиллер 2", "Штрафбат", "Бой с тенью", "Братья Карамазовы", "Любовь в большом городе", "На море" и других. А на съемках комедии "Ржевский против Наполеона" Деревянко познакомился с Владимиром Зеленским.

Деревянко снимался с Зеленским в фильме "Ржевский против Наполеона", Фото: kp.ua

Согласно сюжету Зеленский играет Наполеона, который оккупировал Москву и готовит наступление "на Урал". Чтобы как можно дольше его задержать Кутузов решает влюбить Наполеона, поскольку тот испытывает слабость к прекрасному полу. Но вместе девушки русский генералитет решает подсунуть Наполеону переодетого поручика Ржевского, которого и сыграл Павел Деревянко. Его отправляют в оккупированный город, переодевают в женщину и знакомят с Наполеоном, чтобы Ржевский помешал планам французского полководца.

Кадр из фильма "Ржевский против Наполеона"

Что Павел Деревянко говорит о войне и Владимире Зеленском

Российский актер положительно отзывался о совместной работе с Владимиром Зеленским. Он не скрывал того, что восхищается его талантом, профессионализмом, трудоспособностью и человеческой теплотой.

Победу Зеленского на выборах Павел принял с радостью и публично написал Владимиру поздравления:"Володя!! Как я рад!!! Как мы все рады, непередаваемое ощущение. Поздравляю очень! Чем-то новым запахло в воздухе. И это новое завораживает".

Павел Деревянко называл Зеленского "старым товарищем"

Деревянко называл Зеленского "старым товарищем" и радовался его успеху, отмечая, что его не изменила слава и медные трубы. Актер писал, что для Владимира в приоритете на новой должности будет "налаживание отношений с Россией и Донбассом".

Павел Деревянко радовался победе Зеленского на выборах, Фото: kp.ua

Более того, в 2016 году российский актер признавался Украине в любви и говорил, что не хочет вмешиваться в политику, потому что во всем виноваты чиновники, а страдают вместо них люди, которых зомбирует телевизор по обе стороны.

"Все это кошмарно по сути! Я люблю Украину и до сих пор не могу и не хочу со всем этим мириться!", — отмечал актер.

Павел Деревянко молчал о войне в Украине, Фото: kp.ua

Когда в феврале 2022 года Россия начала полномасштабное наступление на Украину, Павел Деревянко был в числе тех артистов, которые заняли молчаливую позицию. Он долгое время не высказывал свое отношение к так называемой "СВО", но продолжал жить и зарабатывать в Российской Федерации.

Как сейчас выглядит Павел Деревянко

А в августе 2023 года Павел впервые посетил оккупированный Донецк, где встретился в больнице с ранеными российскими военнослужащими. Он заявил, что пришло время определиться, на чьей он стороне. Он продолжает активно сниматься в российских фильмах.

"Пришло время навестить наших ребят и определиться, на какой я стороне. Раньше я там не был, хотя примерно оттуда родом. На встречу в Харцызске приехали семь моих дальних родственников. Это было очень интересно", — сказал Деревянко.

Деревянко заявил о своей позиции, проведав российских оккупантов в Донецке

"Телеграф" писал ранее, где сейчас и что говорит о войне Полина Максимова. Актриса была Зеленскому "идеальной женой".