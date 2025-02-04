Снималась с Зеленским и радовалась его победе на выборах: что говорит о войне актриса Настя Задорожная и где сейчас

Актриса тайно вышла замуж и уехала из России

Российская актриса Настя Задорожная, как и Светлана Ходченкова, вместе снималась с Владимиром Зеленским в фильме "Любовь в большом городе". Но после замужества Анастасия променяла карьеру на семью и вовсе переехала жить в другую страну.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас Настя Задорожная и чем занимается. Мы узнали, говорит ли российская актриса о войне в Украине.

Каким был карьерный путь Анастасии Задорожной

Родилась Анастасия Задорожная в 1985 году в поселке Федотово Вологодской области, а когда ей исполнилось четыре года, родители забрали ее в Москву и отдали в музыкальную школу.

В 10 лет Настю взяли в творческий коллектив "Непоседы", где она была одной из солисток. Тогда она решила, что хочет стать певицей. После школы Задорожная планировала поступить в Гнесинское училище, но из-за травмы руки ей пришлось забыть о музыкальной карьере. Однако девушка не расстроилась и стала студенткой ГИТИСа, решив освоить актерское мастерство.

Анастасия Задорожная в молодости

Большую популярность ей принесла главная роль в сериале "Клуб", который растянулся на восемь сезонов и стал одним из самых рейтинговых на канале. Также Настя выпускала песни, а в 2007 году получила премии "Золотой рингтон" и "Золотой граммофон" за трек "Буду".

Анастасия Задорожная в сериале "Клуб"

В 2009 году Анастасию пригласили на одну из главных ролей в романтическую комедию "Любовь в большом городе", где она снималась вместе с Владимиром Зеленским. Фильм пользовался успехом у зрителей, поэтому о трех друзьях и их вторых половинках, которые попадают в забавные ситуации, было снято три части.

Анастасия Задорожная снималась вместе с Владимиром Зеленским

В одном из интервью Задорожная рассказывала, что у нее с Владимиром Зеленским сложились прекрасные взаимоотношения. Но общались они редко.

"У нас всегда были прекрасные взаимоотношения, Владимир — замечательный человек. И вообще поддерживаю отношения с ребятами из "Квартала". Поскольку человек я довольно скромный, стараюсь без особой надобности не беспокоить, передаю приветы и мысленно желаю удачи!", — отмечала актриса.

Анастасия Задорожная положительно отзывалась о Зеленском

Также Задорожная поддержала решение Зеленского идти в президенты, она рассказывала, что в период предвыборной компании лично писала ему и желала удачи. А когда он стал главой государства, Анастасия поздравила его с победой.

Анастасия Задорожная и Владимир Зеленский

Куда пропала Анастасия Задорожная и что говорит о войне

Несмотря на то, что карьера Анастасии в России складывалась удачно, в 2020 году она тайно вышла замуж и переехала в США, во Флориду. Ее мужа зовут Владимир и он работает в IT-индустрии, а в августе 2024 года они впервые стали родителями.

Анастасия Задорожная вышла замуж и переехала в США

После переезда в США Задорожная перестала сниматься в кино, писать песни и полностью посвятила себя семье. Свободное время она посвящает благотворительности и из-за границы занимается устройством бездомных животных в России.

Как сейчас выглядит Анастасия Задорожная

Что касается войны, то Анастасия Задорожная занимает молчаливую позицию. На своей страницы в Instagram они никак не комментирует происходящие события, просто делится моментами беззаботной жизни за рубежом.

Анастасия Задорожная молчит о войне

"Телеграф" писал ранее, где сейчас и что говорит о войне Полина Максимова. Актриса была Зеленскому "идеальной женой".