Знімалася із Зеленським та раділа його перемозі на виборах: що говорить про війну акторка Настя Задорожна і де вона зараз

Акторка таємно вийшла заміж та поїхала з Росії

Російська акторка Настя Задорожна, як і Світлана Ходченкова, разом знімалася з Володимиром Зеленським у фільмі "Кохання у великому місті". Але після заміжжя Анастасія проміняла кар’єру на сім’ю і переїхала жити в іншу країну.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Настя Задорожна та чим займається. Ми дізналися, чи говорить російська акторка про війну в Україні.

Яким був кар’єрний шлях Анастасії Задорожної

Народилася Анастасія Задорожна у 1985 році у селищі Федотове Вологодської області, а коли їй виповнилося чотири роки, батьки забрали її до Москви та віддали до музичної школи.

У 10 років Настю взяли до творчого колективу "Непосиди", де вона була однією із солісток. Тоді вона вирішила, що хоче стати співачкою. Після школи Задорожна планувала вступити до Гнесинського училища, але через травму руки їй довелося забути про музичну кар’єру. Однак дівчина не засмутилася і стала студенткою ГІТІСу, вирішивши освоїти акторську майстерність.

Анастасія Задорожна в молодості

Велику популярність їй принесла головна роль у серіалі "Клуб", який розтягнувся на вісім сезонів і став одним із найрейтинговіших на каналі. Також Настя випускала пісні, а 2007 року отримала премії "Золотий рингтон" та "Золотий грамофон" за трек "Буду".

Анастасія Задорожна у серіалі "Клуб"

У 2009 році Анастасію запросили на одну з головних ролей у романтичну комедію "Кохання у великому місті", де вона знімалася разом із Володимиром Зеленським. Фільм мав успіх у глядачів, тому про трьох друзів та їхніх других половинок, які потрапляють у кумедні ситуації, було знято три частини.

Анастасія Задорожна знімалася разом із Володимиром Зеленським

В одному з інтерв’ю Задорожна розповідала, що у неї з Володимиром Зеленським склалися чудові взаємини. Але спілкувалися вони нечасто.

"У нас завжди були прекрасні взаємини, Володимир — чудова людина. І взагалі підтримую стосунки з хлопцями з "Кварталу". Оскільки людина я досить скромна, намагаюся без особливої потреби не турбувати, передаю привіти і подумки бажаю удачі! ", — зазначала актриса.

Анастасія Задорожна позитивно відгукувалася про Зеленського

Також Задорожна підтримала рішення Зеленського йти у президенти, вона розповідала, що у період передвиборчої кампанії особисто писала йому та бажала удачі. А коли він став главою держави, Анастасія привітала його із перемогою.

Анастасія Задорожна та Володимир Зеленський

Куди зникла Анастасія Задорожна і що говорить про війну

Попри те, що кар’єра Анастасії в Росії складалася вдало, у 2020 році вона таємно вийшла заміж і переїхала до США, у Флориду. Її чоловіка звуть Володимир і він працює в IT-індустрії, а у серпні 2024 року вони вперше стали батьками.

Анастасія Задорожна вийшла заміж і переїхала до США

Після переїзду до США Задорожна перестала зніматися у кіно, писати пісні та повністю присвятила себе родині. Вільний час вона присвячує благодійності та з-за кордону займається влаштуванням безпритульних тварин у Росії.

Як зараз виглядає Анастасія Задорожна

Щодо війни, то Анастасія Задорожна займає мовчазну позицію. На своїй сторінці в Instagram вона ніяк не коментує події, які відбуваються, просто ділиться моментами безтурботного життя за кордоном.

Анастасія Задорожна мовчить про війну

"Телеграф" писав раніше, де зараз і що говорить про війну Поліна Максимова. Акторка була Зеленському "ідеальною дружиною".