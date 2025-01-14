Була в одному ліжку із Зеленським: що говорить про війну актриса Оксана Акіньшина і де вона зараз

Одруженому "кварталівцю" приписували роман із відомою росіянкою

Як і у випадку зі Світланою Ходченковою, президент України Володимир Зеленський свого акторського часу знімався з іншою російською актрисою Оксаною Акіньшиною. Пару можна було побачити у двох кінокомедіях — "8 перших побачень" 2012 року та "8 нових побачень" 2015 року.

Юну артистку українці могли вперше побачити на телеекрані у кримінально-драматичному бойовику "Сестри" (2001). Фільм став єдиною режисерською роботою Сергія Бодрова, який через рік загинув у Кармадонській ущелині Північної Осетії.

Зйомки з Зеленським і чутки про роман

Акіньшина познайомилася із Зеленським у 2012 році, під час роботи у фільмі "8 перших побачень". За сюжетом їхні герої, опинившись під впливом загадкових магічних сил, прокидалися разом в одному ліжку. Акіньшина та Зеленський виконали кілька сцен, включаючи постільну.

Після виходу комедії російську актрису та одруженого Володимира Зеленського почали підозрювати у романтичних стосунках, проте тодішній керівник "Кварталу 95" спростував ці чутки в інтерв’ю Дмитру Гордону у 2018 році.

"З Оксаною у нас прекрасні стосунки, а з її чоловіком (на момент зйомок комедії "8 перших побачень" Акіньшина була одружена з грузинським кінопродюсером Арчилом Геловані) були взагалі офігенні стосунки. Вони на знімальний майданчик приходили удвох. Я подумав: "Який же це роман? Що ж вона зі своїм тоді ходить". І потім, вона ж була після пологів. Тобто я уявляю, яка я тварина: при чоловіку, з годуючою — це взагалі", — сказав Зеленський.

2019 року Держкіно України заборонило фільм "8 перших побачень". Це сталося через російську актрису Катерину Варнаву, яка зіграла в комедії другорядну роль. Вона внесена до переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України, — відвідала анексований Крим у 2016 році.

Що говорить Оксана Акіньшина про війну в Україні

Актриса публічно не засудила вторгнення Росії в Україну. Проте Акіньшина одного разу згадувала, що початок так званої "СВО" негативно позначився на розвитку кіноіндустрії у країні-окупантці.

Акіньшина та Сергій Бодров під час зйомок "Сестер"

"Порівняно з європейським та американським ринками, після лютого цього року нас відкинуло у 1990-ті. Це дико прикро, адже ми були за крок від того, щоб стати відносно єдиним цілим зі світовою індустрією. З нами співпрацювали великі міжнародні платформи, рівень контенту, який російські стрімінги навчилися робити, був дуже хорошим. Стільки витрачено сил. А зараз ми не знаємо, що буде завтра. В нас більше немає мрії", — бідкалася артистка у 2022 році.

37-річна Оксана Акіньшина продовжує працювати в Росії та заробляти криваві рублі. Вона була заміжня двічі, і сьогодні виховує трьох дітей.

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