Тричі була "дівчиною" Зеленського: що говорить про війну російська акторка Ходченкова і де вона зараз
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Акторка зазначала, що складно встояти перед таким чоловіком, як Зеленський
Багато російських акторів, зокрема Володимир Єпіфанцев та Світлана Ходченкова, знімалися у фільмах разом із Володимиром Зеленським. Акторка була колегою президента України по знімальному майданчику чотири рази, і їй навіть приписували з ним роман.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Світлана Ходченкова та чим займається. Ми дізналися, чи акторка щось говорить про війну в Україні.
Що відомо про акторку Світлану Ходченкову
Зірка російських фільмів народилася у Желєзногорську та з 7 років мріяла стати акторкою. Але після невдалого кастингу в кіно вирішила піти вчитися та працювати в іншу сферу. Ходченкова спочатку займалася модельним бізнесом, потім вступила до Інституту світової економіки, але надовго там не затрималася і незабаром стала студенткою Щукинського училища.
Бувши першокурсницею, Світлана була помічена режисером Станіславом Говорухіним, який на той момент розпочинав зйомки фільму "Благословіть жінку". Він узяв Ходченкову на головну роль, і вона виявилася для неї успішною.
Акторка стала активно розвивати кар’єру та її фільмографія вже налічує понад 90 фільмів, серед яких "Метро", "П’ять наречених", "Кохання без розміру", "Казанова" та інших. Ходченкова також знімалася у фільмах разом із Володимиром Зеленським, вони були колегами по кінострічах: "Наполеон і Жозефіна", "Ржевський проти Наполеона", "Службовий роман. Наш час" та "Кохання у великому місті".
Де зараз Світлана Ходченкова і що говорить про війну
Російська акторка у 2019 році позитивно відгукувалася про Володимира Зеленського і бажала йому на посаді президента величезних успіхів. Світлана зазначала, що Володимир — людина з нереальним почуттям гумору, шаленою харизмою та приголомшливим голосом, перед яким складно встояти жінці.
Ходченкова грала "дівчину" Зеленського у двох частинах фільму "Кохання у великому місті", та у рімейку "Службового роману". Через одну із постільних сцен чоловік Світлани Володимир Яглич навіть приревнував її до Зеленського. Але тоді обидва артисти публічно спростували чутки про можливий роман.
Коли у 2022 році Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, багато російських знаменитостей зайняли мовчазну позицію. Серед них опинилася і Світлана Ходченкова. Вона майже за три роки публічно не зробила жодної заяви. Але акторка продовжує жити й заробляти в Російській Федерації, публікуючи у соціальній мережі Instagram моментами безтурботного життя.
У 2024 році відбулася прем’єра фільму "Найбільший місяць" за її участю. І на етапі виробництва перебуває ще кілька фільмів, у яких вона зіграла.
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