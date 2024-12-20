Тричі була "дівчиною" Зеленського: що говорить про війну російська акторка Ходченкова і де вона зараз

Акторка зазначала, що складно встояти перед таким чоловіком, як Зеленський

Багато російських акторів, зокрема Володимир Єпіфанцев та Світлана Ходченкова, знімалися у фільмах разом із Володимиром Зеленським. Акторка була колегою президента України по знімальному майданчику чотири рази, і їй навіть приписували з ним роман.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Світлана Ходченкова та чим займається. Ми дізналися, чи акторка щось говорить про війну в Україні.

Що відомо про акторку Світлану Ходченкову

Зірка російських фільмів народилася у Желєзногорську та з 7 років мріяла стати акторкою. Але після невдалого кастингу в кіно вирішила піти вчитися та працювати в іншу сферу. Ходченкова спочатку займалася модельним бізнесом, потім вступила до Інституту світової економіки, але надовго там не затрималася і незабаром стала студенткою Щукинського училища.

Світлана Ходченкова змалку мріяла стати акторкою

Бувши першокурсницею, Світлана була помічена режисером Станіславом Говорухіним, який на той момент розпочинав зйомки фільму "Благословіть жінку". Він узяв Ходченкову на головну роль, і вона виявилася для неї успішною.

Світлана Ходченкова зіграла вже у понад 90 фільмах

Акторка стала активно розвивати кар’єру та її фільмографія вже налічує понад 90 фільмів, серед яких "Метро", "П’ять наречених", "Кохання без розміру", "Казанова" та інших. Ходченкова також знімалася у фільмах разом із Володимиром Зеленським, вони були колегами по кінострічах: "Наполеон і Жозефіна", "Ржевський проти Наполеона", "Службовий роман. Наш час" та "Кохання у великому місті".

Світлана Ходченкова у фільмі "Метро"

Де зараз Світлана Ходченкова і що говорить про війну

Російська акторка у 2019 році позитивно відгукувалася про Володимира Зеленського і бажала йому на посаді президента величезних успіхів. Світлана зазначала, що Володимир — людина з нереальним почуттям гумору, шаленою харизмою та приголомшливим голосом, перед яким складно встояти жінці.

Світлана Ходченкова хвалила талант Зеленського

Ходченкова грала "дівчину" Зеленського у двох частинах фільму "Кохання у великому місті", та у рімейку "Службового роману". Через одну із постільних сцен чоловік Світлани Володимир Яглич навіть приревнував її до Зеленського. Але тоді обидва артисти публічно спростували чутки про можливий роман.

Світлана Ходченкова продовжує жити та працювати в Росії

Світлана Ходченкова тричі грала "дівчину" Зеленського

Коли у 2022 році Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, багато російських знаменитостей зайняли мовчазну позицію. Серед них опинилася і Світлана Ходченкова. Вона майже за три роки публічно не зробила жодної заяви. Але акторка продовжує жити й заробляти в Російській Федерації, публікуючи у соціальній мережі Instagram моментами безтурботного життя.

Світлана Ходченкова продовжує розвивати кар’єру

У 2024 році відбулася прем’єра фільму "Найбільший місяць" за її участю. І на етапі виробництва перебуває ще кілька фільмів, у яких вона зіграла.

Світлана Ходченкова мовчить про війну

"Телеграф" писав раніше, що говорить про війну зірка "Не родись красивою" Ломоносова. Актриса виросла в Києві, але зізнається в коханні Москві.