Залишив кар’єру в Москві і повернувся до рідного Києва: що говорить про війну актор Олексій Зубков і чим займається

Актор виїхав із Росії ще у 2016 році

Багато українських знаменитостей довгі роки працювали в Росії, серед них зірка "Універа" Анна Кузіна, а також актор Олексій Зубков, якого глядачі знають за фільмами "Залізна сотня", "Ілюзія страху", "Врятувати Віру" та інших. Але актор давно проміняв успішну кар’єру у Москві на скромне життя під Києвом.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, чим зараз займається Олексій Зубков та як змінився. Ми дізналися, що актор говорить про війну в Україні.

Чим відомий Олексій Зубков і де зараз

Актор Олексій Зубков народився 1975 року в Києві в сім’ї військових, тому з дитинства мріяв піти стопами батьків, проте доля розпорядилася по-іншому. Через поганий зір Олексію не вдалося вступити ні до Суворовського, ні до Нахімовського училища, з цієї ж причини й не служив в армії.

Олексій Зубков хотів стати військовим

Тоді Олексій вступив до Київського національного університету театру, кіно та телебачення імені І. К. Карпенка-Карого і незабаром почав працювати в драматичному театрі ім. Івана Франка. У фільмах Зубков почав зніматися ще у 1997 році. Успіх посміхнувся йому після виходу кінострічки "Приїск", адже вона стала відправною точкою в його творчій біографії.

Олексій Зубков будував кар’єру у Москві

Олексій Зубков став зіркою як українських, так і російських фільмів. Він знімався у картинах "Залізна сотня", "Чорний сніг", "Подзвони в мої двері", "Віра. Надія. Кохання", "Останній рубіж", "Кохати і вірити", "Вероніка" та багатьох інших.

Але попри успішну кар’єру в Москві, у 2016 році Олексій разом із дружиною Тетяною Шляховою та дочкою, яка мала великі проблеми зі здоров’ям, повернулися жити в Україну. Зубков збудував будинок у селі Гнідин, що неподалік Києва.

Олексій Зубков разом із дружиною Тетяною

За його словами, вони з родиною живуть скромно у невеликому будинку з кішкою та собакою. Олексій зазначив, що ні про що не шкодує, він завжди вважав себе українцем, а робота в Росії допомогла йому подолати важкі часи, пов’язані із хворобою єдиної доньки.

Олексій Зубков із дочкою

На своїй сторінці у Facebook Олексій Зубков засуджує агресію Росії та ділиться новинами, що стосуються теми війни. Разом з іншими акторами він підтримує збори для української армії та показує усьому світу воєнні злочини російських окупантів.

Олексій Зубков підтримує українську армію

Також Олексій продовжує працювати в українському кінематографі. У 2023 році за його участю вийшов серіал "Вероніка". Щоправда, зйомки проходили взимку 2021 року на околицях Києва.

Раніше "Телеграф" розповідав, що говорить про війну Людмила Артем’єва — зірка "Сватів". Вона сподобалася глядачам завдяки ролі Ольги Ковальової.