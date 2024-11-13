Називав Україну своїм домом, але зрадливо підтримав Путіна: де зараз зірка "Бригади" Вдовиченков

У актора було досить бурхливе особисте життя

Багато російських акторів із серіалу "Бригада", який свого часу був популярним серед української аудиторії, з початку повномасштабного вторгнення висловили свою позицію. Наприклад, Павло Майков, який кілька років жив у Києві, визнав факт війни, але публічно не назвав Росію агресором. А ось його колега Володимир Вдовиченков намагається майже три роки уникати політичних тем.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз актор, який зіграв Філа у серіалі й чим займається. Ми дізналися, чи актор щось говорить про війну в Україні.

Де зараз зірка "Бригади" Вдовиченков і яка у нього позиція

Актор народився у 1971 році в Калінінградській області, де закінчив школу. У дитинстві захоплювався боксом, любив фільми за участю Ван Дама, тому вирішив вступати до ВДІКу.

Ще у студентські роки він почав зніматися у кіно, музичних кліпах та рекламах. Велику популярність та славу йому принесла головна роль у серіалі "Бригада", де він зіграв Валерія Філатова. Далі актор закріпив успіх у фільмі "Бумер". Його фільмографія налічує понад 30 фільмів та 23 серіали.

Серіал "Бригада" приніс Вдовиченкову велику популярність

Особисте життя у чоловіка було досить бурхливим. Першою його дружиною стало шкільне кохання Вікторія Наталуха, але їхні стосунки не пройшли перевірку армійською розлукою. Вдруге Вдовиченков одружився з Анною Конєвою, яка народила йому сина Леоніда у1993 році. Але незабаром у родині стався розлад і вони розлучилися.

Володимир Вдовиченков з Ольгою Філіпповою

Третьою дружиною російського актора стала Наталія Давидова, з нею він прожив у шлюбі п’ять років, але потім розлучився. Колишня дружина вказала, що причиною розриву стало те, що чоловік "зловив зірку".

Вдовиченков також 10 років прожив у цивільному шлюбі з Ольгою Філіпповою, яка у 2005 році народила йому дочку Вероніку. А з 2015 року Володимир перебуває в офіційних стосунках з Оленою Лядовою, яка стала його агентом.

Володимир Вдовиченков із четвертою дружиною

Володимир Вдовиченков із дружиною Оленою та донькою від цивільного шлюбу

Відомо, що зірка "Бригади" живе за містом на дачі, а до Москви приїжджає лише по роботі. Наприкінці минулого року він уперше став дідусем, онука йому подарував син Леонід від другого шлюбу.

Син Володимира Вдовиченкова

Актор продовжує свою творчу діяльність, виступає у театрі та бере участь у кіно. Він залучений у постановках "Дядя Ваня", "Вітер шумить у тополі", "Фелліні. 8 1/2" та інших.

Володимир Вдовиченков мовчить про війну в Україні

У 2022 році Володимир зізнався, що отримав на зйомках серйозну травму і протягом 20 років регулярно ходить на ЛФК і робить уколи. Також після зйомки бійки з Гошею Куценком у фільмі "Параграф 78" акторові довелося звертатися за медичною допомогою, у нього був струс мозку, оскільки сцена проходила без каскадерів.

Володимир Вдовиченков має травму після зйомок фільму

Щодо війни, то Вдовиченков зайняв мовчазну позицію, у своїх соціальних мережах він не робив жодних заяв із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Світські заходи він зараз відвідує рідко, і судячи з усього, уникає розмов на політичну тему. Однак він продовжує жити та заробляти у Російській Федерації.

Володимир Вдовиченков живе та працює в Росії

Відомо лише, що 2021 року в РНБО заборонили в’їзд 11 російським артистам на територію нашої країни через незаконне відвідання Криму. Серед них виявився і Володимир Вдовиченков.

А в інтерв'ю за 2009 рік зірка "Бригади", який зіграв Остапа у фільмі "Тарас Бульба", заявляв, що в Україні почувається як удома.

В Україні я як удома. Я – хохол у минулому житті. Прізвище навіть дивне – Вдовиченков. У моєму рідному місті Гусєві, до речі, багато людей із прізвищем Вдовиченко – українським, відповідно. Володимир Вдовиченков

"Телеграф" писав раніше, де зараз Сергій Безруков і що говорить про війну. Зірка "Бригади" називала Росію та Україну "братськими" народами.