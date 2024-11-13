Рус

Називав Україну своїм домом, але зрадливо підтримав Путіна: де зараз зірка "Бригади" Вдовиченков

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
7693
Володимир Вдовиченков — де зараз актор і що говорить про війну Новина оновлена 13 серпня 2025, 09:53
Володимир Вдовиченков — де зараз актор і що говорить про війну. Фото https://www.kinoafisha.info/

У актора було досить бурхливе особисте життя

Багато російських акторів із серіалу "Бригада", який свого часу був популярним серед української аудиторії, з початку повномасштабного вторгнення висловили свою позицію. Наприклад, Павло Майков, який кілька років жив у Києві, визнав факт війни, але публічно не назвав Росію агресором. А ось його колега Володимир Вдовиченков намагається майже три роки уникати політичних тем.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз актор, який зіграв Філа у серіалі й чим займається. Ми дізналися, чи актор щось говорить про війну в Україні.

Де зараз зірка "Бригади" Вдовиченков і яка у нього позиція

Актор народився у 1971 році в Калінінградській області, де закінчив школу. У дитинстві захоплювався боксом, любив фільми за участю Ван Дама, тому вирішив вступати до ВДІКу.

Ще у студентські роки він почав зніматися у кіно, музичних кліпах та рекламах. Велику популярність та славу йому принесла головна роль у серіалі "Бригада", де він зіграв Валерія Філатова. Далі актор закріпив успіх у фільмі "Бумер". Його фільмографія налічує понад 30 фільмів та 23 серіали.

Володимир Вдовиченков
Серіал "Бригада" приніс Вдовиченкову велику популярність

Особисте життя у чоловіка було досить бурхливим. Першою його дружиною стало шкільне кохання Вікторія Наталуха, але їхні стосунки не пройшли перевірку армійською розлукою. Вдруге Вдовиченков одружився з Анною Конєвою, яка народила йому сина Леоніда у1993 році. Але незабаром у родині стався розлад і вони розлучилися.

Володимир Вдовиченков
Володимир Вдовиченков з Ольгою Філіпповою

Третьою дружиною російського актора стала Наталія Давидова, з нею він прожив у шлюбі п’ять років, але потім розлучився. Колишня дружина вказала, що причиною розриву стало те, що чоловік "зловив зірку".

Вдовиченков також 10 років прожив у цивільному шлюбі з Ольгою Філіпповою, яка у 2005 році народила йому дочку Вероніку. А з 2015 року Володимир перебуває в офіційних стосунках з Оленою Лядовою, яка стала його агентом.

Дружина Володимира Вдовиченкова
Володимир Вдовиченков із четвертою дружиною
Дочка та дружина Володимира Вдовиченкова
Володимир Вдовиченков із дружиною Оленою та донькою від цивільного шлюбу

Відомо, що зірка "Бригади" живе за містом на дачі, а до Москви приїжджає лише по роботі. Наприкінці минулого року він уперше став дідусем, онука йому подарував син Леонід від другого шлюбу.

Син Володимира Вдовиченкова
Син Володимира Вдовиченкова

Актор продовжує свою творчу діяльність, виступає у театрі та бере участь у кіно. Він залучений у постановках "Дядя Ваня", "Вітер шумить у тополі", "Фелліні. 8 1/2" та інших.

Володимир Вдовиченков
Володимир Вдовиченков мовчить про війну в Україні

У 2022 році Володимир зізнався, що отримав на зйомках серйозну травму і протягом 20 років регулярно ходить на ЛФК і робить уколи. Також після зйомки бійки з Гошею Куценком у фільмі "Параграф 78" акторові довелося звертатися за медичною допомогою, у нього був струс мозку, оскільки сцена проходила без каскадерів.

Володимир Вдовиченков
Володимир Вдовиченков має травму після зйомок фільму

Щодо війни, то Вдовиченков зайняв мовчазну позицію, у своїх соціальних мережах він не робив жодних заяв із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Світські заходи він зараз відвідує рідко, і судячи з усього, уникає розмов на політичну тему. Однак він продовжує жити та заробляти у Російській Федерації.

Володимир Вдовиченков
Володимир Вдовиченков живе та працює в Росії

Відомо лише, що 2021 року в РНБО заборонили в’їзд 11 російським артистам на територію нашої країни через незаконне відвідання Криму. Серед них виявився і Володимир Вдовиченков.

А в інтерв'ю за 2009 рік зірка "Бригади", який зіграв Остапа у фільмі "Тарас Бульба", заявляв, що в Україні почувається як удома.

В Україні я як удома. Я – хохол у минулому житті. Прізвище навіть дивне – Вдовиченков. У моєму рідному місті Гусєві, до речі, багато людей із прізвищем Вдовиченко – українським, відповідно.

Володимир Вдовиченков

"Телеграф" писав раніше, де зараз Сергій Безруков і що говорить про війну. Зірка "Бригади" називала Росію та Україну "братськими" народами.

Теги:
#Бригада #Останні новини