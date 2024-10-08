Жалкував про загибель українців, але жорстко "перевзувся": що говорить про війну зірка "Бригади" Сергій Безруков

Один із найголовніших путіністів вважав, що між РФ та Україною не може бути війни

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато артистів відкрито висловили свою позицію. Так, актор "Бригади" Павло Майков, який деякий час жив у Києві, не назвав Росію країною-агресором. Натомість його колега з серіалу Сергій Безруков, якому цієї суботи виповнилося 52 роки, чітко окреслив, на чиєму він боці.

Що потрібно знати:

Колись Сергій Безруков називав себе пацифістом та жалкував про загибель людей в Україні

Сьогодні актор виступає за російську агресію та підтримує армію РФ

За проросійську позицію Безруков потрапив під санкції і до бази "Миротворця"

Актор народився у 1973 році в Москві. З дитинства він мріяв піти стопами батька, тому вступив у комсомол і коли закінчив середню школу, почав навчатися в Школі-студії МХАТ. У 1994 році Безруков став випускником навчального закладу за спеціальністю "Актор драматичного театру та кіно". Одразу після цього його прийняли до трупи Московського театру-студії під керівництвом Олега Табакова.

Сергій Безруков

Велику популярність принесла йому роль кримінального авторитету Олександра Бєлова у серіалі "Бригада", який став популярним як у Росії, так і в Україні. Після цього, Безруков знявся у "Майстері та Маргариті", у фільмі "Бій з тінню", "Висоцький", "Дякую, що живий" та багатьох інших.

У лютому 2014 року, коли в Україні проходив Євромайдан, актор Сергій Безруков активно стежив за подіями у нашій країні. На своїй сторінці у Twitter він писав, що не можна не помічати того, що відбувається у Києві, адже там гинуть люди. Актор зазначав, що громадянська війна – це трагедія для будь-якої країни.

Сергій Безруков продовжує працювати у Росії

На початку березня того ж року, коли Росія почала вводити свої війська до Криму, Сергій Безруков у своїй соціальній мережі написав, що "брати не воюють, брати допомагають одне одному". Багато хто вважав, що він проти того, щоб російські війська входили на територію півострова, але через тиждень стало відомо, що Безруков став одним із діячів, які підписалися під листом на підтримку Путіна.

На своїй сторінці у Facebook зірка "Бригади" вирішила пояснити свою позицію. Він підтвердив, що підписав листа, наголосивши, що дуже любить Україну, адже там чудові люди, і любить Крим. Але, на його думку, ситуація складається так, що кримчани отримали шанс визначитись, чи хочуть вони повернутися до складу Росії.

Сергій Безруков говорив про "братні" народи у 2014 році

Безруков написав, що у кримчан, мовляв, вирішили запитати їхню власну думку, а не "нав’язували чужу волю". При цьому актор назвав себе "пацифістом", який виступає проти війни й не вважає, що між Україною та Росією взагалі можлива війна, назвавши анексію Криму просто "наведенням порядку".

Що Сергій Безруков говорить про війну і де зараз

У лютому 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабний наступ, зірка "Бригади" Сергій Безруков підтримав війну. Він заявив, що завжди перебуває на боці своєї країни та своїх співгромадян і демонструє свою підтримку, зокрема тим, що допомагає біженцям із "ДНР" та "ЛНР". Також актор під час одного зі своїх виступів висловив сподівання, що російські солдати "з честю виконають свій обов’язок і повернуться додому".

Зазначається, що Сергій Безруков входить до складу "агітбригад" російських провладних знаменитостей, які виступають із концертами на окупованих територіях України з метою "підтримати бойовий дух" російських військових. За таку позицію Безрукова СБУ внесла до списку діячів, які становлять загрозу національній безпеці України. З 2018 року російський актор знаходиться у базі "Миротворця", а з 2022 року він перебуває під персональними санкціями ЄС та Канади у зв’язку із підтримкою російської агресії.

Сергій Безруков підтримав війну проти України

Безруков живе зараз у Росії й продовжує свою акторську діяльність. У 2024 році він отримав від Путіна орден "За заслуги у культурі та мистецтві".

