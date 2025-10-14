Куди зник Андрій Дебрін із "Реальної містики" і як зараз виглядає актор (фото)

52-річний актор ненадовго зник з радарів

Відомий український актор Андрій Дебрін, який, разом зі скандальною колегою Оленою Рєпіною, здобув велику популярність завдяки ролі ведучого у вигаданому проєкті "Реальна містика", цього вівторка відзначає 52-річчя.

Що потрібно знати:

Андрій Дебрін став улюбленцем глядачів завдяки ролям у серіалах та програмі "Реальна містика"

Разом із дружиною Олесею Дебріною вони виховують трьох синів

З початком війни актор надів військову форму

Дебрін народився 10 жовтня 1973 року в Івано-Франківську. У шкільні роки Андрій захоплювався спортом та технікою, а у 1996 році він закінчив Київський національний університет театру, кіно та телебачення імені І. Карпенка-Карого.

Перші зйомки розпочалися наприкінці 1990-х — дебютом став кримінальний детектив "Слідство". Потім були епізодичні ролі, а справжня популярність прийшла у 2009 році після ролі капітана Макарова в серіалі "За законом".

Дебрін із колегами у серіалі "За законом"

Пізніше актор зіграв помітні образи у проєктах "Порох і дріб", "Криве дзеркало душі", "Депутатики", "Що робить твоя дружина?", "Компаньйонка" та інших. Справжнім проривом стала участь у програмі "Реальна містика" на каналі "Україна", де герої шукають раціональні пояснення надприродних явищ.

Каст "Реальної містики"

Дружина і діти Андрія Дебріна

Андрій Дебрін одружений з Олесею Дебріною, з якою він разом із кінця 1990-х років. У сім’ї троє синів — Роман, Дмитро та Ілля.

Андрій Дебрін із дружиною Олесею. Фото: instagram.com/debrin_andrii_actor

Актор та його сини. Фото: instagram.com/debrin_andrii_actor

Де зараз Андрій Дебрін

Останній показ "Реальної містики" відбувся у 2021 році, відтоді актор ненадовго зник з радарів. У березні 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії, Дебрін виклав у соцмережах фото, де він одягнений у військову форму – він пішов захищати Україну.

Як виявилось, Андрій приєднався до ЗСУ і навіть в одному з фото з’явився у пікселі без своєї зіркової бороди.

У жовтні 2024 року чоловік повідомив шанувальникам, що потрапив до лікарні, але причини госпіталізації не назвав.

Уперше в житті потрапив до лікарні. Настав час і себе приводити до ладу. Дуже вдячний лікарям і колективу лікарні за увагу і дбайливе ставлення. Не називаю з зрозумілих причин Андрій Дебрін

Свого дня народження минулого року актор написав, що відновлюється. При цьому чоловік додав, що йому, як і всім українцям, набридла війна, а також, що хочеться миру та спокою.

Наразі чоловік продовжує грати у кіно. У 2025 році з ним вийшов серіалу "Вітя", а у 2026 році на екрани планується вийти повнометражна картина "Лютий березень", заснована на реальних подіях, що відбулися в Ірпені у 2022-му.

