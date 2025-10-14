Куда пропал Андрей Дебрин из "Реальной мистики" и как сейчас выглядит актер (фото)

52-летний актер ненадолго пропал с радаров

Известный украинский актер Андрей Дебрин, который, вместе со скандальной коллегой Еленой Репиной, получил большую популярность благодаря роли ведущего в выдуманном проекте "Реальная мистика", в этот вторник отмечает 52-летие.

Что нужно знать:

Андрей Дебрин стал любимцем зрителей благодаря ролям в сериалах и программе "Реальная мистика"

Вместе с женой Олесей Дебриной они воспитывают троих сыновей

С началом войны актер надел военную форму

Дебрин родился 10 октября 1973 года в Ивано-Франковске. В школьные годы Андрей увлекался спортом и техникой, а в 1996 году он окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. Карпенко-Карого.

Первые съемки начались в конце 1990-х — дебютом стал криминальный детектив "Следствие". Затем последовали эпизодические роли, а настоящая известность пришла в 2009 году после роли капитана Макарова в сериале "По закону".

Дебрин с коллегами в сериале "По закону"

Позже актер сыграл заметные образы в проектах "Порох и дробь", "Кривое зеркало души", "Депутатики", "Что делает твоя жена?", "Компаньонка" и других. Настоящим прорывом стало участие в программе "Реальная мистика" на канале "Украина", где герои ищут рациональные объяснения сверхъестественным явлениям.

Каст "Реальной мистики"

Жена и дети Андрея Дебрина

Андрей Дебрин женат на Олесе Дебриной, с которой он вместе с конца 1990-х годов. В семье трое сыновей — Роман, Дмитрий и Илья.

Андрей Дебрин с женой Олесей. Фото: instagram.com/debrin_andrii_actor

Актер и его сыновья. Фото: instagram.com/debrin_andrii_actor

Где сейчас Андрей Дебрин

Последний показ "Реальной мистики" состоялся в 2021 году, с тех пор актер ненадолго исчез с радаров. В марте 2022 года, после полномасштабного вторжения России, Дебрин выложил в соцсетях фото, где он одет в военную форму — он пошел защищать Украину.

Как оказалось, Андрей присоединился к ВСУ и даже в одном из фото показался в пикселе без своей звездной бороды.

В октябре 2024 года мужчина сообщил поклонникам, что попал в больницу, но причину госпитализации не назвал.

Впервые в жизни попал в больницу. Пора и себя приводить в порядок. Очень благодарен врачам и коллективу больницы за внимание и бережное отношение. Не называю по понятным причинам Андрей Дебрин

В свой день рождения в прошлом году актер написал, что восстанавливается. При этом мужчина добавил, что ему, как и всем украинцам, надоела война, а также, что хочется мира и спокойствия.

Сейчас мужчина продолжает играть в кино. В 2025 году с ним вышел сериала "Витя", а в 2026 году на экраны планируется выйти полнометражная картина "Лютый март", основаная на реальных событиях, которые произошли в Ирпени в 2022-м.

