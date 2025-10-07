Критиковала декоммунизацию и говорила, что ненавидит Майдан: где сейчас звезда сериалов "Квартала" Репина

Елена Репина в последний раз появлялась на телеэкранах в 2022 году

Елена Репина — украинская актриса театра и кино, известная по ролям в сериалах " Слуга народа", "Папик", "Однажды под Полтавой", которая отличилась антиукраинскими высказываниями. Ранее в СМИ писали, что она живет за границей, но, похоже, актриса находится в Украине вместе с мужем.

Что нужно знать

Актриса Елена Репина негативно высказывалась о переименовании городов в Украине в условиях декоммунизации

Она резко критиковала Майдан

Репина до сих пор находится в Украине и говорит по-русски

Что известно об Елене Репиной

Репина окончила Киевский национальный университет имени Карпенко-Карого. После окончания вуза работала в Херсонском областном академическом музыкально-драматическом театре имени Николая Кулиша. В кино она дебютировала в 1995 году, в российском фильме "Эй!".

Елена Репина

В 2003 году Репина получила первую серьезную роль в российско-украинском фильме Завтра будет завтра, где ее коллегами были Ада Роговцева и Богдан Ступка. В общей сложности она снялась в более чем 80 фильмах. Самое заметное телепримечание — роль Веры Ивановны, эксперта по чистоте, в сериале "Реальная мистика".

Что говорила об Украине Репина

В прошлом году Репина позволила себе негативно выражаться в Украине. Она заявила, что Майдан привел к упадку нашей страны.

Я не была на Майдане. Я ненавижу Майдан. Я считаю, что Майдан убил Украину. Вот то, что сейчас с нами, это последствия Майдана. Вы можете меня заплевать, можете не заплевать. Проклятый Майдан! Никто не ответит Елена Репина

Также актриса во время прямого эфира в Инстаграм высказалась о переименовании улиц в украинских городах в рамках декоммунизации.

Если вы назвали всю Украину по улицам Бандеры, это не значит, что… Ну посмотрим, как там будет. Слава нации? Какой нации? Какой нации? Вы знаете, как в Украине люди выживают? В Украине как люди выживают с коррупцией. Бандеровцы? Да и х*р с ними, ненавижу заявила Репина

Елена Репина

Также на своей странице в Тик Ток актриса выложила видео, в котором осудила снятие звезды СССР с обелиска на Галицкой площади в Киеве. Похоже, Репина ждет возвращения СССР.

Где сейчас Елена Репина

Вероятно, Репина проживает в Киеве. В кино, похоже, уже несколько лет она не снимается. Последняя ее роль была в украинском фильме "Соседка", где в главных ролях сыграли Ксения Мишина и Артемий Егоров.

Елена активна на своей странице в Фейсбуке. Она часто выкладывает фотографии и видео, которые подписывает на русском языке. Она делится своими мыслями и повседневной жизнью.

Елена Репина. Фото: facebook.com/elega.repina

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас звезда "Школы" Ирина Кудашова. Она потеряла жилье из-за россиян и разошлась со старшим на 10 лет мужчиной.