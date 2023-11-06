Укр

"Слава нации? Какой нации?": звезда ситкома "Однажды под Полтавой" оскандалилась высказываниями об Украине

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Елена Репина, похоже, скучает по СССР Новость обновлена 06 ноября 2023, 15:59
Елена Репина, похоже, скучает по СССР. Фото Коллаж "Телеграфа"

Актриса проявила свою антиукраинскую позицию

Известная украинская актриса театра, кино и сериалов Елена Репина, которая сыграла роль мамы Юрчика в ситкоме "Однажды под Полтавой", отметилась скандальными антиукраинскими высказываниями, о декоммунизации и вообще о том, как живут украинцы. Похоже, актриса сейчас живет за границей и делает прямые эфиры в Instagram, где высказывается о том, как ей не нравятся "бандеровцы".

Пользовательница Yuliia Tsvitok записала и опубликовала в своих Instagram-сторис фрагмент трансляции, где Елена Репина отвечала на вопросы подписчиков и нелестно высказывается об Украине и украинцах. Похоже, актрисе очень не нравится переименование улиц в украинских городах в рамках декоммунизации.

Актриса Елена Репина
Скриншот из Instagram-сторис

"Если вы назвали всю Украину улицами Бандеры, это не значит, что… Ну посмотрим, как оно там будет. Слава нации? Какой нации? Какой нации? Вы хотя бы знаете, как в Украине люди выживают? В Украине, как люди выживают — с коррупцией. Бандеровцы? Да и х*р с ними, ненавижу", — говорит Елена Репина в эфире.

При этом на заднем фоне можно услышать мужской голос, который пытается ее остановить от подобных высказываний, но она его игнорирует.

Также в своем тик-токе актриса выложила видео, в котором осуждает снятие звезды СССР с обелиска на площади победы в Киеве.

Кроме того, в тик-ток Репина опубликовала свежее видео, в котором сообщила, что ее заблокировали, видимо в Instagram после этой скандальной трансляции и жалоб украинцев. Также актриса заявила, что, мол, ничего плохого она не сказала. Но это, по ее мнению, говорит о том, что кто-то ее боится.

Ранее "Телеграф" рассказывал, о несовершеннолетней харьковчанке, которая оскорбляла ВСУ и хотела "Харьковскую народную республику". Она уже раскаялась.

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#Елена Репина #антиукраинская позиция