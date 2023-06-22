Оскорбляла ВСУ и хотела "Харьковскую народную республику": несовершеннолетняя харьковчанка уже раскаялась (видео)

При обыске у нее нашли целую "галерею" российской символики

Юная жительница Харькова активно поддерживает "русский мир", пренебрежительно отзывается о ВСУ и украинцах и пропагандирует создание "ХНР" С ней уже пообщалась полиция — девочка заявила, что якобы сожалеет о своих действиях.

Харьковчанка (по разным данным ей либо 14 либо 15 лет) закрыла свой аккаунт в Instagram, но ее "художества" успели разлететься по сети.

На видео юная сепаратистка заявляла, что в Харькове есть "умные" люди, которые не поддерживают ВСУ и борьбу с россией. Под песню российской группы "Любе" она говорит, что все, кому не нравится ее контент, могут отписаться и цитирует покойного российского одиозного политика Владимира Жириновского. Украинцев же она называет "недоумками".

"В Харькове есть умные люди, которым не промыли мозги, и скоро вы узнаете, кто на самом деле агрессор", — говорит девочка.

Также она публиковала фото, где показывает неприличный жест на фоне украинского флага.

Кроме того, сепаратистка демонстрирует на камеру нарисованный "флаг ХНР" и другую российскую символику.

Журналист и активист Константин Андриюк опубликовал видео разговора с любительницей "русского мира" в полицейском участке. Она отвечает полицейскому по-русски, хотя он общается с ней по-украински. Девочка говорит, что понимает, что была приглашена в полицию за "разглашение российской пропаганды, развешивание пропагандистских банеров и поддержку российской федерации".

"Я сожалею и прошу прощения перед всеми гражданами Украины", — заявила она.

Как сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, в квартире девочки прошли обыски, во время которых у нее нашли такую "галерею".

Как ранее рассказывал "Телеграф" молодые люди в оккупированном Мариуполе в автобусе высказали российскому оккупанту все, что они на самом деле думают о россии и о войне, которую та начала против Украины. Позже парней все же вычислили и заставили извиняться на камеру.