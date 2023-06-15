Сын главы паралимпийского комитета Украины может управлять спортивным центром в оккупированном Крыму

Объект на оккупированном полуострове до сих пор принадлежит Украине

На базе украинского Национального центра паралимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов в оккупированном россией Крыму действует частный центр спорта "Эволюция", которым может управлять сын президента паралимпийского комитета Украины Валерия Сушкевича Александр. Ранее паралимпийская сборная Украины по дзюдо выиграла престижные соревнования в Египте.

Об этом говорит расследование Tribuna.com. Примечательно, что паралимпийский центр остается в собственности Национального комитета спорта инвалидов Украины, что подтверждают украинские и российские реестры.

Отмечается, что после незаконной аннексии Крыма в 2014 году, Сушкевич лично договорился с диктатором рф владимиром путиным сохранить объект во владении Украины. Но теперь у центра есть и другое юрлицо, которое зарегистрировано в рф.

По итогам 2021 года ООО "Национальный центр паралимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов", которое создал Национальный комитет спорта инвалидов Украины, заплатило в бюджет рф 40 млн рублей.

В расследовании уточняется, что Александр Сушкевич не имеет юридического отношения к объекту, но на официальном сайте Евпатории сообщалось, что в 2015 году паралимпийский центр посещал крымский гауляйтер Москвы Сергей Аксенов, а экскурсию ему провел лично сын президента паралимпийского комитета Украины. При этом Сушкевича-младшего ему представили как директора заведения.

Ранее несколько титулованных украинских паралимпийцев и дефлимпийка выступили с публичными заявлениями о коррупции в спортивной среде, обвиняя в поборах тренеров и чиновников "Инваспорта", который был разработан Сушкевичем-старшим.

Перед этим украинские параатлеты мощно выступили на Кубке мира, выиграв 33 медали.