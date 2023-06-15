После белорусской теннисистки из-за страха общаться с украинцами на пресс-конференцию не пришла россиянка

Спортсменка отклонила запрос журналистки

После отказа ее белорусской коллеги Арины Соболенко на "Ролан Гаррос" российская теннисистка Вероника Кудерметова не захотела посещать пресс-конференцию во время турнира нидерландском Хертогенбосе из-за участия в ней украинской журналистки Дарьи Мещеряковой.

Об этом сообщает Tribuna.com. Мещерякова была единственной, кто направил запрос на пресс-конференцию к Кудерметовой.

Отмечается, что во время соответствующего запроса нужно было указать темы для общения с сеяной первой на турнире игроком.

При этом темы, которые хотела затронуть украинская журналистка — это спонсор теннисистки "Татнефть" и первенство "Уимблдон": логотип первого россиянка должна была убрать со своей формы, чтобы сыграть на турнире.

Примечательно, что Кудерметова отклонила запрос Мещеряковой, аргументировав это тем, что данные темы не касаются матча. "Татнефть" находится под санкциями за поставку нефтепродуктов для армии рф.

Ранее белорусской теннисистке Соболенко не понравились вопросы украинской журналистки Дарьи Мещеряковой о том, почему она поддержала диктатора своей страны александра лукашенко и не может прямо выступить против агрессии россии. Позже Соболенко заявила, что рядом с украинской журналисткой чувствовала себя в опасности, а потому организаторы турнира дали возможность "нейтральной" спортсменке провести пресс-конференцию без вопросов о войне в Украине.

Позже Соболенко открестилась от диктатора своей страны александра лукашенко, в поддержку которого в 2020 году подписала письмо, после двух отказов давать пресс-конференцию из-за страха перед украинцами.