"Не собираюсь продавать свою страну": Свитолина поставила на место своих хейтеров на "Ролан Гаррос"

Атлетка заявила, что не собирается всем нравиться

Украинская теннисистка Элина Свитолина отличилась сильным ответом на свист в ее адрес после того, как она не пожала руку белоруске Арине Соболенко.

Украинку, которая проиграла матч, в Twitter процитировал The Tennis Letter. По ее словам, она не обращает особого внимания на такие действия трибун.

Теннисистка отметила, не собирается всем нравиться, и у нее есть своя позиция, которой она придерживается.

"Я не собираюсь продавать свою страну ради симпатий людей", — подчеркнула Свитолина.

Напомним, что после матча Соболенко спровоцировала украинку, когда подошла к сетке в ожидании рукопожатия, но та ее проигнорировала и пожала руку лишь судье на вышке, после чего и прозвучал свист.

Ранее белорусской теннисистке не понравились вопросы украинской журналистки Дарьи Мещеряковой о том, почему она поддержала диктатора своей страны александра лукашенко и не может прямо выступить против агрессии россии. Позже Соболенко заявила, что рядом с украинской журналисткой чувствовала себя в опасности, а потому организаторы турнира дали возможность "нейтральной" спортсменке провести пресс-конференцию без вопросов о войне в Украине.

Перед этим французские болельщики освистали Марту Костюк, которая отказалась пожать руку белоруске. Украинка призналась, что никогда не будет пожимать ей руку.