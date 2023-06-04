Свитолина обыграла первую ракетку россии на "Ролан Гаррос" (видео)

Украинка показывает феноменальные результаты после возвращения на корт

В воскресенье, 4 июня, украинская теннисистка Элина Свитолина (№192 WTA), команда которой также "отметилась" на "Ролан Гаррос-2023", пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.

На пути в 1/4 финала Элина обыграла в двух сетах девятую ракетку мира россиянку Дарью Касаткину со счетом 6:4, 7:6. Об этом сообщает "Телеграф".

В четвертьфинале Турнира Большого Шлема (ТБШ) Свитолина сыграет с победительницей матча Слоан Стивенс (США, WTA 30) – Арина Соболенко (WTA 2), которые также сыграют 4 июня.

Видеообзор матча Элина Свитолина — Дарья Касаткина:

Отметим, Элина не пожала руку россиянке после игры. К слову, Касаткина одна из немногих российских теннисистов, которая открыта выступила против войны в Украине.

Напомним, в прошлом туре "Ролан Гаррос" Элина разобралась с нейтральной спортсменкой из рф Анной Блинковой 6:2, 2:6, 5:7. Во втором круге Открытого чемпионата Франции Свитолина обыграла австралийку Сторм Хантер — 2:6, 6:3, 6:1. На старте ТБШ украинка справилась с сопротивлением итальянки Мартины Тревизан — 6:2, 6:2.