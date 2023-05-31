Свитолина продолжает триумфальное возвращение в мировой теннис

Украинка выиграла седьмой матч кряду

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая в начале апреля вернулась на корт спустя 13 месяцев отсутствия после рождения дочери, победила во втором раунде Открытого чемпионата Франции "Ролан Гаррос" австралийку Сторм Хантер.

Об этом сообщает "Телеграф". Соперницы провели на корте почти два часа — 112 минут.

Примечательно, что 192-я ракетка планеты из Украины проиграла первый сет, но не позволила 204-му номеру мирового рейтинга победить во второй партии.

В решающем сете Свитолина и вовсе разгромила Хантер, отдав ей лишь один гейм — 2:6, 6:3, 6:1. Победительница в восьмой раз кряду прошла второй раунд "Ролан Гаррос".

При этом украинская теннисистка выиграла седьмой матч кряду, с учетом всех турнирах. В предыдущий раз подобное удалось ей в августе 2021 года, когжа она добралась до четвертьфинала US Open.

В третьем раунде Открытого чемпионата Франции Свитолина сыграет против победительницы матча между француженкой Каролин Гарсией и россиянкой Анной Блинковой.

Примечательно, что украинская теннисистка обыграла последнюю в финале турнира в Страсбурге, победа в котором стала ее первым трофеем после рождения дочери.

Этот успех позволил Свитолиной совершить ошеломительный рывок в мировой классификации женского тенниса.