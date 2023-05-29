Свитолина осуществила ошеломительный рывок в мировом теннисе

Победа на последнем турнире способствовала успеху

Украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась на 300 с лишним мест в мировом рейтинге после победы на турнире в Страсбурге.

Об этом сообщает официальный сайт WTA. С 508-й позиции спортсменка поднялась на 192-ю строчку классификации.

Первой ракеткой Украины остается Ангелина Калинина, которая с 25-й строчки опустилась на 26-ю. Ее соотечественница Марта Костюк по-прежнему занимает 39-е место.

Среди других украинских теннисисток в топ-100 мирового рейтинга также входят Леся Цуренко и Екатерина Байндль, которые находятся на 66-й и 83-й позициях соответственно.

Напомним, что Свитолина в начале апреля вернулась на корт спустя 13 месяцев отсутствия после рождения дочери.

В предыдущий раз теннисистка побеждала в Туре в августе 2021 года, когда триумфовала в Чикаго. В октябре 2022 года у Элины и французского теннисиста Гаеля Монфиса появилась дочь Скай.

Во время паузы в карьере украинка занималась благотворительностью, в частности она стала вторым послом платформы United24, на которой собираются средства для помощи Украине.