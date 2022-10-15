Свитолина впервые стала мамой: как назвали ребенка

Звездная пара теннисистов сообщила радостную новость

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина, которая стала вторым амбассадором фандрейзинговой платформы United24, впервые стала мамой.

Об этом спортсменка сообщила сама на своей странице в Instagram. Элина родила девочку, которую назвали SKAÏ (Скай). Отцом ребенка является французский теннисист, муж Свитолиной Гаэль Монфис.

"Какая ночь! Дамы и господа, пожалуйста, прошу тепло приветствовать SKAÏ Монфис. Не могу поблагодарить моего мужа, что прожил этот незабываемый момент со мной", — написала Элина.

"У меня была самая удивительная ночь в моей жизни, которая закончилась самым красивым подарком около 6 утра. Элина была сильной и смелой. Я не могу не поблагодарить мою жену и Бога за этот особенный момент. Добро пожаловать в мир, моя маленькая принцесса SKAÏ", — написал Гаэль на своей странице в Instagram.

Напомним, Свитолина и Монфис публично заявили о своих отношениях в январе 2019 года во время Australian Open. В конце февраля 2021 года спортсмены сообщили о перерыве в отношениях, однако уже через 2 месяца, заявили о помолвке. Гаэль и Элина сыграли свадьбу в июле 2021 года в Швейцарии. О своей беременности украинка сообщила в мае.

Ранее сообщалось, что украинские теннисисты купили джип для украинских защитников.