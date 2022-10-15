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Світоліна вперше стала мамою: як назвали дитину

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Еліна Світоліна та Гаель Монфіс стали батьками Новина оновлена 15 жовтня 2022, 13:36
Еліна Світоліна та Гаель Монфіс стали батьками

Зіркова пара тенісистів повідомила радісну новину

Відома українська тенісистка Еліна Світоліна, яка стала другим амбасадором фандрейзингової платформи United24, вперше стала мамою.

Про це спортсменка повідомила сама на своїй сторінці в Instagram. Еліна народила дівчинку, яку назвали SKAÏ (Скай). Батьком дитини є французький тенісист, чоловік Світоліної Гаель Монфіс.

"Яка ніч! Пані та панове, будь ласка, прошу тепло вітати SKAÏ Монфіс. Не можу подякувати мого чоловіка, що прожив цей незабутній момент зі мною", — написала Еліна.

"У мене була найдивовижніша ніч у моєму житті, яка закінчилася найкрасивішим подарунком близько 6 ранку. Еліна була сильною і сміливою. Я не можу не подякувати моїй дружині й Богові за цей особливий момент. Ласкаво просимо у світ, моя маленька принцеса SKAÏ" — написав Гаель на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, Світоліна та Монфіс публічно заявили про свої стосунки у січні 2019 року під час Australian Open. Наприкінці лютого 2021 року спортсмени повідомили про перерву у відносинах, проте вже через 2 місяці заявили про заручини. Гаель та Еліна зіграли весілля у липні 2021 року у Швейцарії. Про свою вагітність українка повідомила у травні.

Раніше повідомлялося, що українські тенісисти купили джип для українських захисників.

Теги:
#Теніс #Еліна Світоліна #Гаель Монфіс