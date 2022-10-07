На честь найкращого тенісиста світу назвали жука, "схожого на Пєскова" (фото)

Ця комаха мешкає в західній Сербії

На честь одного з найкращих тенісистів світу серба Новака Джоковича, який може відмовитись від Турнірів Великого Шолома, назвали новий вид комах.

Про це повідомляє sportklub.rs. Вчені назвали жука, який мешкає у підземеллях у західній частині Сербії, Duvalius djokovici. Таким чином вони хотіли віддячити Джоковичу за внесок тенісиста в історію Сербії.

"Новак Джокович ось уже понад 15 років радує всю Сербію, викликає у нас гордість, і за цей час він став для нас усіх як член сім’ї. Він не лише найкращий посол Сербії у світі, а й найкращий тенісист усіх часів і один із самих впливових спортсменів. На знак подяки й відчуваючи необхідність відплатити Новаку по-своєму, ми вирішили назвати новий вид його ім’ям — "Дуваліус Джокович", — заявив доктор Нікола Весович, який знайшов нову комаху.

У мережі зі сміхом сприйняли цю новину, а один із користувачів пожартував, що новий жук схожий більше не на Джоковича, а на прессекретаря президента росії Дмитра Пєскова.

Нагадаємо, український тенісист Олександр Долгополов пішов на фронт. Раніше він разом з іншими спортсменами придбав джип для ЗСУ.