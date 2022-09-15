Легендарний тенісист Федерер оголосив про завершення кар’єри

Разом зі швейцарцем йде ціла епоха у тенісі

У четвер, 15 вересня, 20-кратний чемпіон "Великих шлемів" Роджер Федерер оголосив про завершення кар’єри.

Про це 41-річний швейцарець написав на своїй сторінці в Instagram. Роджер зазначив, що хотів повернутися на найвищий рівень, проте через постійні травми та операції він не зміг цього зробити.

Додамо, що Федерер не виступав із торішнього "Вімблдону". А його останнім турніром стане виставковий Кубок Лейвера, який відбудеться наступного тижня у Лондоні. До речі, швейцарець не виключив, що гратиме у виставкових поєдинках і надалі, проте він повністю відмовиться від ігор у турі та на турнірах "Великого шлему".

Федерер – найтитулованіший чемпіон "Вімблдону" (8 перемог). Крім того, на його рахунку шість тріумфів на Australian Open, п’ять – на Відкритому чемпіонаті США та один – на "Ролан Гаррос". Швейцарцю належить рекорд безперервного перебування на першому місці в рейтингу ATP — 237 тижнів поспіль. До речі, на рахунку Федерера 103 титули. Більше в історії чоловічого тенісу було тільки в американця Джиммі Коннорса (109). Роджер у складі збірної Швейцарії перемагав на Кубку Девіса та вигравав Олімпійські ігри (парний розряд). Також на його рахунку "срібло" ОІ в одиночному розряді.

Раніше Федерер врізав між ніг чоловікові Еліни Світоліної, а українка лише посміялася.

У 2021 році Роджер привітав Олександра Долгополова, який пішов на пенсію, з блискучою кар’єрою.