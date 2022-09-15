Легендарный теннисист Федерер объявил о завершении карьеры

Вместе со швейцарцем уходит целая эпоха в теннисе

В четверг, 15 сентября, 20-кратный чемпион "Больших шлемов" Роджер Федерер объявил о завершении карьеры.

Об этом 41-летний швейцарец написал на своей странице в Instagram. Роджер отметил, что хотел вернуться на самый высокий уровень, однако из-за постоянных травм и операций он не смог этого сделать.

Добавим, что Федерер не выступал с прошлогоднего "Уимблдона". А его последним турниром станет выставочный Кубок Лэйвера, который пройдет на следующей неделе в Лондоне. К слову, швейцарец не исключил, что будет играть в выставочных поединках и в дальнейшем, однако он полностью откажется от игр в туре и на турнирах "Большого шлема".

Федерер – самый титулованный чемпион "Уимблдона" (8 побед). Кроме того, на его счету шесть триумфов на Australian Open, пять — на Открытом чемпионате США и один — на "Ролан Гаррос". Швейцарцу принадлежит рекорд по непрерывному пребыванию на первом месте в рейтинге ATP – 237 недель подряд. К слову, на счету Федерера 103 титула. Больше в истории мужского тенниса было только у американца Джимми Коннорса (109). Роджер в составе сборной Швейцарии побеждал на Кубке Дэвиса и выигрывал Олимпийские игры (парный разряд). Также на его счету "серебро" ОИ в одиночном разряде.

Ранее Федерер врезал между ног мужу Элины Свитолиной, а украинка лишь посмеялась.

В 2021 году Роджер поздравил ушедшего на пенсию Александра Долгополова с блестящей карьерой.