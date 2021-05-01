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Федерер отреагировал на заявление украинского теннисиста о завершении карьеры (видео)

Федерер отреагировал на заявление украинского теннисиста о завершении карьеры (видео)
19:42 Сегодня Телеграф Фото: Instagram alexdolgopolov

В субботу, 1 мая, известный украинский теннисист Александр Долгополов объявил о завершении спортивной карьеры. На это решение отреагировал легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер.

Федерер личным сообщением поздравил украинца с замечательной карьерой, а Долгополов после разрешения швейцарца опубликовал пост со словами легенды. В нем Роджер подчеркнул, что ему всегда нравилось наблюдать за игрой украинца.

"Поздравляю тебя с великой карьерой, спасибо за все то веселое время, которое мы провели на кортах во время тренировок. Команда Роджера Федерера всегда с удовольствием наблюдала за твоей игрой. Но ты и так это знаешь. Береги себя, надеюсь, мы еще увидимся. Всего наилучшего в том, что ждет тебя впереди, Дог (прозвище Долгополова, -прим. ред.)", - написал Федерер в директ Долгополову.

Долгополов, сообщив о своем решении, прикрепил видео с лучшими своими ударами в карьере. Кроме того, украинец подчеркнул, что не сумел вернуться на свой уровень после нескольких операций на кисти, а играть с ограничениями и болью он не видит смысла.

 
 
 
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Публикация от Alex Dolgopolov AKA "THE DOG" (@alexdolgopolov)

"Телеграф" напоминает, что Долгополов на протяжении многолетней карьеры выиграл четыре титула ATP, в том числе 3 в одиночном разряде. В 2012 году украинец занимал 13-е место в рейтинге лучших теннисистов мира. Наивысшим достижением Александра на турнирах Большого Шлема является четвертьфинал в Австралии (2011 год). С 2018 года теннисист испытывал проблемы со здоровьем из-за постоянных травм. С того времени он не выступал. 

Ранее "Телеграф" сообщал о провале Свитолиной на теннисном турнире в Мадриде.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Александр Долгополов, Теннис, Роджер Федерер.
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