"На солнце перегрелась": в россии истерика из-за каминг-аута лучшей теннисистки рф

В рф далеко не все поняли спортсменку

Первая ракетка россии Дарья Касаткина призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации, что вызвало шквал эмоций на ее родине.

Депутат госдумы рф Виталий Милонов в комментарии для metaratings.ru высказался о каминг-ауте спортсменки. Он считает, что она могла просто перегреться на солнце.

"Касаткина поддалась какой-то моде, а может, на солнце перегрелась. Вообще в личную жизнь не надо лезть, это чисто ее информация. Она смутила детей, а они же все копируют. Они повторяют не только то, что она делает хорошо, но и то, что плохо", – заявил Милонов.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что теперь ни один мужчина не заинтересуется Касаткиной.

"Кому она теперь из мужиков нужна? Теперь все это предано огласке, и я сомневаюсь, что кто-то захотел бы быть с ней. Это мое мнение. Такой век мы переживаем – все поменялось, голубизны навалом", — цитирует Тихонова "Матч ТВ".

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не осуждает теннисистку.

"Я не поддерживаю Касаткину и не осуждаю. Это ее личное дело. Конечно, у людей будет разная реакция. Кто-то осудит Дарью, а кто-то примет ее такой, какая она есть. Для меня главное, что она хорошо играет в теннис", — цитирует Тарасову sport24.

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат госдумы рф Ирина Роднина считает, что в россии не принято говорить о таком.

"У нас в стране не принято об этом говорить. Каждый поступает в меру ощущения своей проблемы", — цитирует Роднину РБ Спорт.

Депутат госдумы рф Роман Терюшков не одобряет поступок Касаткиной. Он считает, что это все пришло в россию из Запада.

"Все, что к нам приходит из Запада, я надеюсь, в скором времени искоренят. Мои коллеги по государственной думе как раз подготовили законопроект о запрете пропаганды однополых отношений. В россии это ни в коем случае нельзя поддерживать и поощрять! Нужно это искоренять и жить со своей культурой. Одобрять поступок Дарьи никаким образом нельзя! У нас спортсмены всегда, начиная с советской России, являлись идолами для подражания. А Касаткина не лучший пример для подражания", — цитирует Терюшкова sport24.

Ранее российская футболистка сделала каминг-аут, а затем осудила войну в Украине.

Напомним, депутат Терюшков хочет создать в россии аналоги ФИФА и МОК.