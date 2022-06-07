Российская футболистка сделала каминг-аут и проехалась по "спецоперации"

Спортсменка не может больше молчать

Российская футболистка Надежда Карпова, выступающая за испанский "Эспаньол", сделала каминг-аут а также высказалась о войне в Украине.

Соответствующее интервью доступно на BBC. Спортсменка среди прочего заявила, что россия — это не владимир путин.

Карпова рассказала о своей гомосексуальности и отношении к этому на росТВ. К примеру, она прокомментировала, как российская пропагандистка Маргарита Симоньян высказалась о Максиме Галкине, который поддержал Украину и выехал из рф.

"Сейчас российская пропаганда старается дискредитировать людей, который высказываются против происходящих событий, просто исключая их. Например, когда Маргарита Симоньян говорила о позиции Максима Галкина, она сказала: "А вообще он гей". Так, словно быть геем – значит быть плохим, отвратительным человеком без моральных ценностей", – сказала Карпова.

Россиянка также заявила, что война в Украине бесчеловечна. Она отметила, что в рф пропаганда пытается убедить россиян, что они — "очень особая нация", и у них есть "уникальная миссия", хотя это совсем не так.

"Я не могу просто смотреть на эту бесчеловечность (война в Украине, — Ред.) и хранить молчание. Не знаю, что произошло бы, если бы я находилась в России, а не в Испании, но я чувствую особую ответственность и считаю, что должна высказываться. Российская пропаганда пытается убедить россиян, что мы – очень особая нация, а весь мир настроен против нас и нашей "уникальной миссии". О какой особой миссии идет речь? Я не считаю россиян особенными. В то же время я не стыжусь того, что я русская, потому что Россия – это не значит правительство и Владимир Путин", — добавила спортсменка.

Ранее сообщалось, что российский футболист плакал из-за Украины.

Напомним, российские хакеры взломали украинский сервис во время трансляции матча сборной Украины и запустили в эфире российскую пропаганду.