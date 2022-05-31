Четырежды судимый патриот и просто «Папа» - что известно про нового идола украинцев - Александра Поворознюка

Александр Поворознюк один из наиболее колоритных персонажей в отечественном футболе, чего стоят только 4 судимости и 3 покушения на его жизнь

Харизматичный аграрный бизнесмен и президент ФК "Ингулец" Александр Поворознюк после своего обращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому стал героем Сети.

Президент "Ингульца" никогда не стеснялся в выражениях и часто давал достаточно откровенные интервью. "Телеграф" собрал все, что известно о несомненно колоритном и харизматичном агробизнесмене и фанате футбола Александре Поворознюке.

От водителя колхоза до "Папы"

Родился Александр Поворознюк 6 марта 1971 года в селе Новомануйловка Петровского района Кировоградской области. Согласно официальной биографии трудился в колхозе, затем занялся бизнесом и в итоге возглавил ООО "Агрофирма "Пятихатская" с земельным банком в 20 тысяч гектаров.

Будучи рьяным поклонником футбола в 2009 году по приглашению бизнес-партнера стал совладельцем ФК "Десна", правда уже в следующем году ушел из клуба по причине его долгов.

В 2013 году Александр Поворознюк создал ФК "Ингулец", который уже через год обзавелся своим стадионом, а еще год спустя получил профессиональный статус. Настоящей сенсацией стал выход "Ингульца" в финал Кубка Украины в 2019-м году, после чего к его владельцу интерес СМИ значительно вырос.

Журналистам запомнился колоритный образ Александра Поворознюка, его манера общения, достаточно открытая и скандальная.

В одном из своих многочисленных интервью бизнесмен признался, что первым его бизнесом стала скупка бензина и продажа его в родном селе. Объемы торговли постепенно росли и в конце концов он решил расширяться сперва занявшись торговлей сельхозпродукцией, а затем учредив фермерское хозяйство "АВИЛ".

Как утверждал сам Поворознюк, сильно ему помогли банковские кредиты, на которые он смог засеять подсолнечником арендованную у пайщиков землю. В конце 2021 года в его собственности оказались более десятка коммерческих структур, земельный банк на 20 тысяч гектаров и доходы агрогруппы "Пятихатская" в несколько сотен миллионов гривен в год.

Петрово - вотчина Александра Поворознюка

В родном Петровском районе Поворознюка называют "Папой", что подтверждается даже госномером авто, который, по его словам, подарили пайщики. При этом среди коммерческих структур Поворознюка числятся фермерское хозяйство "Агро-Папа" и "Папа-роснефть".

4 судимости, 3 покушения и договорняки в футболе – темная сторона биографии Поворознюка

Прозвище Папа, колоритная внешность, карабин "Сайга" в авто президента "Ингульца", манера общения – все это постоянно навевает устойчивую ассоциацию Александра Поворознюка с криминалом. И надо сказать, он признает, что эта сфера заняла в его жизни большое место, правда якобы не по его вине.

В свое время он признал, что получил 4 судимости, 3 из которых "за драки" и одну за хищение государственного имущества – солярки из колхоза.

"Крали солярку из карьера канистрами, тогда только ленивый ее не воровал", — заявил Поворознюк в одном из своих интервью.

Петровский Папа не прячется от журналистов

Правда с тех пор за ним вьется устойчивый криминальный шлейф, а в ныне упраздненном Управлении по борьбе с организованной преступностью Поворознюк числился криминальным авторитетом по кличке "Папа".

"Якобы это расшифровывалось как Поворознюк Александр, петровский авторитет. Ну это просто бред", — заявил он сам в интервью "Экономической правде" в ноябре 2021 года.

Однако криминал не только в прошлом, о котором сам президент "Ингульца" хотел бы забыть. Он не раз становился героем криминальной хроники.

Так, в сентябре 2018 года неизвестные пытались убрать урожай на одном из полей, принадлежащих Поворознюку, но были задержаны. Оппоненты утверждали, что якобы пытались взять задолженность натурой, но были обмануты "Папой". Речь шла кстати о брате Юрия Березы, командира полка специального назначения "Днепр-1".

Весной того же года ФК "Ингулец" фигурировал в масштабном расследовании МВД Украины как один из участников схемы "договорных матчей", было даже видео, на котором с Поворознюком договаривались о "сдаче" матча с ФК "Волынь".

В одном из интервью позднее Александр Поворознюк признал, что такой разговор имел место, но он отказался, и тогда были подкуплены игроки его команды, "сдавшие" игру.

20 апреля 2021 года в офисе Александра Поворознюка произошел взрыв гранаты, которую по официальной версии принес его друг и бизнес-партнер Виталий Вертелецкий. Как сказал СМИ сын погибшего тогда же Вертелецкого, имел место несчастный случай.

Кроме футбола у Александра Поворознюка две страсти - оружие и охота

Сам президент "Ингульца" позднее утверждал, что на деле это попытка покушения на него со стороны Вертелецкого, который задолжал ему 10 тысяч долларов.

"Он просто бросил гранату на стол и усмехнулся: он уже себя видел "там". Один из находившихся в кабинете сказал: "Не сработала". Кинувший гранату поверил и стал класть себе гранату в карман. Как раз в этот момент она сорвалась, и так получилось, что он закрыл собой всех", — рассказывал "Экономической правде" Александр Поворознюк.

Тот случай с гранатой по его словам стал третьим "жестким" покушением на его жизнь, до этого расстреливали и взрывали его авто.

В политике постоянные неудачи

Надо сказать, что Александр Поворознюк не чужд политике, будучи членом партии "Возрождения села", учредителем районной газеты "Трудовая слава" и пытался войти во власть.

На внеочередных выборах в Верховную раду в 2019 году он баллотировался как самовыдвиженец по избирательному округу №103 и даже копировал партийную символику партии "Слуга народа", но безуспешно.

При этом у Папы есть связи в политических кругах как на местном, так и на национальном уровне.

Например, на его авто видели начальника управления защиты экономики Нацполиции по Кировоградской области Владимира Духно. Сам Поворознюк заявил, что авто он продал, а самого Духно видел всего два раза.

Зато вот с Русланом Журило, экс-помощником бывшего нардепа Николая Мартыненко, сам президент "Ингульца" дружит давно, любопытно, что женой Владимира Духно является некая Елена Журило, возможно, родственница друга "Папы".

Кстати сам Руслан Журило в свое время руководил Объединенной горно-химической компанией, чья торговля с россией и хищения на предприятия привели к открытию уголовного производства в его отношении, что его правда ничуть не расстроило.

С началом российской агрессии Александр Поворознюк возглавил территориальную оборону родного района и даже признался, что убил оккупанта, из-за чего обращался в церковь.

Однако настоящую известность к Папе пришла после обращения к президенту Зеленскому — слова Поворознюка переделали в песню, которая стала хитом.

Видео принесло славу Александру Поворознюку

Всего таких песен уже две. Причем за основу второй взято одно из интервью Поворознюка, где тот наезжает на представителей прошлой власти и политиков-старожилов в лице Петра Порошенко и Юлии Тимошенко. Поворознюк открыто симпатизирует Зеленскому и говорил о желании пожать ему руку. Вместо этого пока он имел встречу с заместителем главы Офиса президента Кириллом Тимошенко. Вполне можем дождаться интересного политического союза на следующих выборах.

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