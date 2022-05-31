Чотири рази судимий патріот і просто «Папа» — що відомо про нового ідола українців — Олександра Поворознюка

Олександр Поворознюк один з найбільш колоритних персонажів у вітчизняному футболі, чого варті лише 4 судимості та 3 замахи на його життя.

Харизматичний аграрний бізнесмен та президент ФК "Інгульець" Олександр Поворознюк після свого звернення до президента України Володимира Зеленського став героєм Мережі.

Президент "Інгульця" ніколи не соромився у висловлюваннях і часто давав досить відверті інтерв’ю. "Телеграф" зібрав усе, що відомо про беззаперечно колоритного і харизматичного агробізнесмена та фаната футболу Олександра Поворознюка.

Від водія колгоспу до "Папи"

Народився Олександр Поворознюк 6 березня 1971 року у селі Новомануйлівка Петрівського району Кіровоградської області. Згідно з офіційною біографією працював у колгоспі, потім зайнявся бізнесом і в результаті очолив ТОВ "Агрофірма "П’ятихатська" із земельним банком у 20 тисяч гектарів.

Будучи завзятим шанувальником футболу в 2009 році на запрошення бізнес-партнера став співвласником ФК "Десна", щоправда вже наступного року пішов із клубу через його борги.

У 2013 році Олександр Поворознюк створив ФК "Інгульець", який вже через рік обзавівся своїм стадіоном, а ще через рік отримав професійний статус. Справжньою сенсацією став вихід "Інгульця" у фінал Кубка України у 2019-му році, після чого до його власника інтерес ЗМІ значно зріс.

Журналістам запам’ятався колоритний образ Олександра Поворознюка, його манера спілкування, досить відкрита та скандальна.

В одному зі своїх численних інтерв’ю бізнесмен зізнався, що першим його бізнесом стало скуповування бензину та продаж його у рідному селі. Обсяги торгівлі поступово зростали і врешті-решт він вирішив розширюватися спочатку торгуючись сільгосппродукцією, а потім заснувавши фермерське господарство "АВІЛ".

Як стверджував сам Поворознюк, йому допомогли банківські кредити, на які він зміг засіяти соняшником орендовану у пайовиків землю. Наприкінці 2021 року у його власності опинилося понад десяток комерційних структур, земельний банк на 20 тисяч гектарів та доходи агрогрупи "П’ятихатська" у кілька сотень мільйонів гривень на рік.

Петрово – вотчина Олександра Поворознюка

У рідному Петрівському районі Поворознюка називають "Папою", що підтверджується навіть держномером авто, яке, за його словами, подарували пайовики. При цьому серед комерційних структур Поворознюка існують фермерське господарство "Агро-Папа" та "Папа-Роснефть".

4 судимості, 3 замахи та договірняки у футболі – темна сторона біографії Поворознюка

Прізвисько Папа, яскрава зовнішність, карабін "Сайга" в автомобілі президента "Інгульця", стиль спілкування — все це постійно навіває стійку асоціацію Олександра Поворознюка з криміналом. І треба сказати, він визнає, що ця сфера зайняла в його житті велике місце, правда, нібито не з його вини.

Свого часу він визнав, що отримав 4 судимості, 3 з яких "за бійки" та одну за розкрадання державного майна – солярки з колгоспу.

"Крали солярку з кар’єру каністрами, тоді тільки лінивий її не крав", — заявив Поворознюк в одному зі своїх інтерв’ю.

Петровський Папа не ховається від журналістів

Правда з того часу за ним в’ється стійкий кримінальний шлейф, а в нині скасованому Управлінні боротьби з організованою злочинністю Поворознюк вважався кримінальним авторитетом на прізвисько "Папа".

"Начебто це розшифровувалося як Поворознюк Олександр, петровський авторитет. Ну це просто маячня", — заявив він сам в інтерв’ю "Економічній правді" у листопаді 2021 року.

Проте кримінал не лише у минулому, про яке сам президент "Інгульця" хотів би забути. Він неодноразово ставав героєм кримінальної хроніки.

Так, у вересні 2018 року невідомі намагалися забрати врожай на одному з полів, що належать Поворознюку, але були затримані. Опоненти стверджували, що нібито намагалися взяти заборгованість натурою, але були обдурені "Папою". Йшлося до речі про брата Юрія Берези, командира полку спеціального призначення "Дніпро-1".

Навесні того ж року ФК "Інгулець" фігурував у масштабному розслідуванні МВС України як один із учасників схеми "договірних матчів", було навіть відео, на якому з Поворознюком домовлялися про "здачу" матчу з ФК "Волинь".

В одному з інтерв’ю пізніше Олександр Поворознюк визнав, що така розмова мала місце, але він відмовився, і тоді були підкуплені гравці його команди, які "здали" гру.

20 квітня 2021 року в офісі Олександра Поворознюка стався вибух гранати, яку за офіційною версією приніс його друг та бізнес-партнер Віталій Вертелецький. Як сказав ЗМІ син загиблого тоді ж Вертелецького, мав місце нещасний випадок.

Окрім футболу у Олександра Поворознюка дві пристрасті — зброя та полювання

Сам президент Інгульця пізніше стверджував, що насправді це була спроба замаху на нього з боку Вертелецького, який заборгував йому 10 тисяч доларів.

"Він просто кинув гранату на стіл і посміхнувся: він уже себе бачив "там". Один з тих, хто був у кабінеті, сказав: "Не спрацювала". Той, хто кинув гранату повірив і став класти собі гранату в кишеню. Саме в цей момент вона зірвалася, і так вийшло, що він закрив собою всіх", — розповідав "Економічній правді" Олександр Поворознюк.

Той випадок із гранатою за його словами став третім "жорстким" замахом на його життя, до цього розстрілювали та підривали його авто.

У політиці постійні невдачі

Треба сказати, що Олександр Поворознюк не чурається й політики, будучи членом партії "Відродження села", засновником районної газети "Трудова слава" і намагався увійти до влади.

На позачергових виборах до Верховної Ради у 2019 році він балотувався як самовисуванець у виборчому округу №103 і навіть копіював партійну символіку партії "Слуга народу", але безуспішно.

При цьому Папа має зв’язки в політичних колах як на місцевому, так і на національному рівні.

Наприклад, на його авто бачили начальника управління захисту економіки Нацполіції Кіровоградської області Володимира Духна. Сам Поворознюк заявив, що авто він продав, а самого Духно бачив лише двічі.

Натомість ось із Русланом Журило, екс-помічником колишнього нардепа Миколи Мартиненка, сам президент "Інгульця" дружить давно, цікаво, що дружиною Володимира Духна є якась Олена Журило, можливо, родичка друга "Папи".

До речі сам Руслан Журило свого часу керував Об’єднаною гірничо-хімічною компанією, чия торгівля з росією та розкрадання на підприємства призвели до відкриття кримінального провадження щодо нього, що його правда анітрохи не засмутило.

З початком російської агресії Олександр Поворознюк очолив територіальну оборону рідного району та навіть зізнався, що вбив окупанта, через що звертався до церкви.

Однак справжню популярність до Папи прийшла після звернення до президента Зеленського — слова Поворознюка переробили на пісню, яка стала хітом.

Відео принесло славу Олександру Поворознюку

Усього таких пісень вже дві. Причому за основу другої взято одне з інтерв’ю Поворознюка, де той наїжджає на представників минулої влади та політиків-старожилів в особі Петра Порошенка та Юлії Тимошенко. Поворознюк відверто симпатизує Зеленському і говорив про бажання потиснути йому руку. Натомість поки що він мав зустріч із заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенко. Цілком можемо дочекатися цікавого політичного союзу на наступних виборах.

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