Зв’язки з Фуксом, бізнес із Хомутинником, та мільйони на тендерах тестя: що вдалося знайти у біографії Ігоря Абрамовича

Одному з найбільш непублічних нардепів від ОПЗЖ є що приховувати, насамперед тих, хто допоміг йому стати одним із найбагатших нардепів

12 травня у Верховній Раді України офіційно припинила своє існування депутатська фракція "Об’єднана платформа – За життя". Проте самі її екс-члени залишилися народними депутатами і багато хто відразу ж сформував окрему депутатську групу "Платформа за життя та мир" на чолі з екс-главою фракції ОПЗЖ Юрієм Бойком.

Інша частина ОПЗЖ, що розпалася, сформувала групу "Відродження України" до складу якої увійшли люди скандального київського забудовника Вадима Столара та харківського бізнесмена Ігоря Абрамовича. Останній уже позначив мету формування нової групи як сприяння відновленню країни.

"Телеграф" вивчив біографію "обличчя" нового депутатського об’єднання Верховної Ради Ігоря Абрамовича та знайшов там цікаві моменти.

Сім’я професорів та бізнесменів

Народився політик 24 серпня 1984 року у Харкові у досить відомій місцевій родині – його дід Ілля Абрамович був кандидатом технічних наук, професором, спеціалізувався на проблемах водопостачання міст.

Батько майбутнього нардепа Олександр Абрамович ще 1995 року зайнявся бізнесом, заснувавши ТОВ "Фаїс". Все це дозволило Ігорю Абрамовичу з дитинства мати потужну опору, правда в офіційній біографії політика про це особливо не йдеться, оскільки нардеп, очевидно, прагне створити собі образ людини, яка "зробила себе сама".

Треба сказати, що у віці 20 років Ігор Абрамович здобув зарубіжну освіту в Лондонській школі "St.Andrew’s Cambridge and London School". Проте не зупинився на цьому і з 2007 до 2017 року здобув 4 вищі освіти вже в Україні.

З 2007 по 2012 роки Ігор Абрамович працює в якомусь будівельному холдингу, щоправда, офіційна біографія не вказує в якому саме. Лише з 2012 року в біографії з’являється перше відоме місце роботи в особі ПАТ "Концерн АВЕК і Ко", поки що у 2015 році він не засновує ТОВ "Укргазінвест", що зайнялася газовим бізнесом.

У політику Ігор Абрамович вперше, якщо вірити ЗМІ, прийшов ще далекого 2006 року, став депутатом Жовтневої райради Харкова, а вже 2007 року отримав посаду помічника народного депутата Олександра Фельдмана (до речі, теж харків’янина). До речі, саме останньому належить ПАТ "Концерн АВЕК і Ко", в якому пізніше працював Абрамович.

Зрештою, у 2019 році Ігор Абрамович став народним депутатом України, пройшовши за списками "Опозиційної платформи – За життя". У парламенті займав досить активну позицію, ставши за рік автором та співавтором близько 100 законопроектів, 8 з яких ухвалили. правда з виконанням обіцянок виборцям справи у нардепа виглядають гнітюче. За даними "Слово і справа" з 71 обіцянки політик поки не виконав жодної, щоправда, 58 з них у стадії виконання.

Цікаво, що самого Абрамовича називали незалежним від думки фракції ОПЗЖ, принаймні у 65,7% випадків він голосував не так, як вся фракція.

Дружба з мером, нардепами та бізнесменами, тесть на сотні мільйонів – секрет успіху Ігоря Абрамовича

Як показує вивчення непублічної частини біографії Ігоря Абрамовича, секрет його успіху досить простий – зв’язки України із потрібними людьми, встановлювані зазвичай у вигляді родинних зв’язків.

Першим "хрещеним" батьком майбутнього політика безсумнівно можна назвати найвідомішого харків’янина Олександра Фельдмана, у якого у 2012-2015 роках працював Абрамович, насправді ж їхня співпраця розпочалася ще у 2007 році. За даними ЗМІ, саме цього року Ігор Абрамович, як і його батько Олександр, став помічником на той момент народного депутата Олександра Фельдмана.

Не виключено, що у 2007-2012 роках майбутній політик працював у будівельному холдингу саме Фельдмана, який займався, зокрема, і будівництвом. Ймовірно, він став першим провідником і вчителем Ігоря Абрамовича в політичній сфері, адже Фельдман був народним депутатом 6 скликань.

Олександр Фельдман

При цьому рідний батько Ігоря Абрамовича може "похвалитися" невдалою спробою стати депутатом Харківської облради у 2015 році від партії "Наш край".

А ось у газовий бізнес Ігор Абрамович міг потрапити завдяки іншому харківському бізнесмену, до 2017 року громадянинові Росії — Павлу Фуксу. Саме його називали власником ТОВ "ДВ нафтогазовидобувна компанія", акціонером та президентом якої у 2015-2016 роках був Абрамович.

І саме майбутнього нардепа "Економічна правда"називала "людиною Фукса", яка займалася видачею спецдозвіл на газовидобуток через Держгеонедра в 2017-2018 роках.

Людиною, яка "вивів" Абрамовича на Фукса видання вважало депутата харківської міськради Семена Сироту – тестя майбутнього нардепа, з дочкою якого — Мариною і одружився Ігор Абрамович.

Семен Сирота треба сказати людина для Харкова теж далеко не остання – член фракції "Довіряй справам" покійного мера Харкова Ігоря Кернеса, екс-заступник нинішнього градоначальника Ігоря Терехова. Призначення Сироти у 2020 році навіть викликало міні-скандал.

Один із депутатів міськради Ігор Черняк нагадав, що Сирота є фігурантом кримінального провадження про розкрадання 5 млн грн при купівлі 5 авто для КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство".

Проте Сирота таки став заступником мера з питань ЖКГ і залишив цю посаду у жовтні 2021 року після операції на серці.

На той час ЗМІ та місцеві активісти підозрювали Семена Сироту у "допомозі" при освоєнні 600 мільйонів гривень на тендерах мерії близьким до депутата фірм.

Прекрасні стосунки у Ігоря Абрамовича та з нинішнім мером Ігорем Тереховим — саме його мер називає людиною, яка з представників харківського бізнесу найбільше допомагає місту.

Не слід забувати і бізнес-партнера Ігоря Абрамовича по ТОВ "Укргазінвест" нардепа Віталія Хомутинника, якому належить 50% фірми.

Стан та втеча з України напередодні війни

Серед нардепів нинішнього скликання ВР Ігор Абрамович є одним із найбагатших зайнявши 21-е місце у рейтингу "Громадського телебачення" у 2020 році. Його статки тоді становили 106 млн грн. у тому числі 88 мільйонів гривень готівки. І це не рахуючи 13 квартир, колекцій швейцарських годинників і пристойного автопарку.

Щоправда, як писали ЗМІ, у декларації Ігоря Абрамовича все було не так гладко – тут і зайняті якісь невідомій особі понад 13 мільйонів гривень, і понад 40 мільйонів поворотної фінансової допомоги, яку йому повернула ТОВ "Інтер Енерджі груп", що належить батькові нардепа Олександру.

А буквально напередодні російської агресії Ігор Абрамович виявився фігурантом скандалу, нібито замовивши чартерний рейс на 50 пасажирів для своїх однопартійців та членів їхніх родин.

Щоправда, сам Абрамович вже наступного дня, 15 лютого, у кулуарах ВР цю інформацію спростував, підтвердивши, втім, що 14 лютого був закордоном.

Проте вже у травні ЗМІ повідомили, що нардеп у квітні ховався у Франції, його авто бачили неподалік Ніцци на Блакитному березі.

У цьому сенсі Ігор Абрамович далеко не самотній, у середині травня Україну залишив інший нардеп від колишньої ОПЗЖ Нестор Шуфрич, щоправда 23 травня повернувся назад, а ось п’ятого президента Петра Порошенка закордон не випустили ні 27, ні 28 травня.