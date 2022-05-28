Порошенко вдруге спробував виїхати з України: що відомо

Експрезидент України Петро Порошенко, якому напередодні відмовили у перетину кордону, вдруге намагається виїхати з України. Прикордонникам замість попереднього документа, який не вдалося просканувати, пред'явив дипломатичний паспорт.

Про це у суботу, 28 травня, повідомило видання "УП", посилаючись на власні джерела.

Петро Порошенко на кордоні

Згідно з даними видання, лідер "Європейської солідарності" спільно зі своїм оточенням у суботу прибули до кордону на трьох автомобілях.

"Об'їжджав чергу по зустрічці і нарвався на поліцію", — розповіли джерела.

Новина доповнюється…