Медведчук зробив резонансне зізнання щодо Порошенка: подробиці

Мова йде про виведення з держвласності нафтопроводу

Віктор Медведчук заявив про причетність колишнього президента України Петра Порошенка до закупівлі вугілля у ОРДЛО та виведення нафтопроводу з держвласності.

Відповідні матеріали опублікувала СБУ.

Так, на відео Медведчук заявляє, що Порошенко звернувся до нього з проханням "придбати трубу". За словами Медведчука, Порошенко хотів, щоб він домовився з путіним про продаж ділянки нафтопроводу "Самара-Західний напрямок" компанією "Транснефть".

"І щоб можна було викупити цю трубу президентом Порошенком", — сказав він.

Для того, щоб трубопровід перейшов у власність Порошенка, треба було заперечити через суди права "Транснафти". І для цього, Порошенко, за свідченням Медведчука, екс-президент задіяв адмінресурс.

За словами нардепа, трубопровід обійшовся Порошенко $23 мільйони. А його заробіток за рік на прокачуванні дизпалива становив $41-42 мільйони.

Також Медведчук торкнувся теми закупівлі вугілля в ОРДЛО. За його словами, рф ввела "квоти", вимагаючи, щоб на 2 тонни купленого в росії вугілля Україна закуповувала 1 тонну на Донбасі.

"Порошенко за допомогою своїх підлеглих — Демчишина, Гонтарєвої, вибудовував систему, при якій це вугілля мало реалізовуватися в Україні"

Нагадаємо, 12 квітня стало відомо, що СБУ спіймала Медведчука. Примітно, що у момент затримання скандальний політик був одягнений у військову форму. Пізніше в мережі з’явилося відеозвернення Оксани Марченко до Зеленського та президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана. До речі, президент України хоче обміняти нардепа на полонених солдатів.

Додамо, що Медведчука в Україні підозрюють у державній зраді та сприянні тероризму. Депутат перебував під домашнім арештом, проте після повномасштабного вторгнення рф в Україну він втік. Марченко покинула Україну ще до початку повномасштабної агресії росії.