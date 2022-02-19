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"Кум наказав": втеча Оксани Марченко з України викликала бурхливу реакцію мережі

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Українська телеведуча Оксана Марченко Новина оновлена 19 лютого 2022, 10:50
Українська телеведуча Оксана Марченко

Кадри, на яких видно, як дружина депутата залишає країну опублікували у ЗМІ

Дружина олігарха Віктора Медведчука Оксана Марченко виїхала з території України. Телеведуча перетнула кордон у п'ятницю, 18 лютого.

Відеозапис, на якому видно, як дружина українського політика виїжджає за межі держави оприлюднив сайт "Обозреватель".

Як інформує видання, Марченко перетнула державний кордон спільно з двома чоловіками, скоріше за все, охоронцями, через пункт пропуску до сусідньої Білоусі, що розташований у Чернігівській області.

Перед виїздом з України дві автівки "Тойота" ретельно перевірялися митниками.

Виїзд Оксани Марченко за кордон

У мережі користувачі такими діями української телеведучою обурені, проте зазначають, що вже дивуватися немає чому.

Більшість у коментарях наголошує, що родина Медведчука може бути в курсі планів російського президента щодо ймовірного вторгнення на українські території, адже вони перебувають у родинних зв'язках, мовляв, "кум наказав, то й тікає".

Є й ті, хто відзначає, що для тих, хто залишив країну у цей важкий час, назад дороги немає.

Реакція користувачів мережі
Реакція користувачів мережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, як кілька українських підприємців та бізнесменів виїхали з України чартерними рейсами через повідомлення щодо ймовірного початку повномасштабного вторгнення з боку російської держави.

Варто відзначити також, що після цього президент України Володимир Зеленський звернувся до втікачів та закликав їх упродовж 24 годин повернутися назад до країни.

Також нагадаємо, що гендиректор телеканалу ATR, журналіст Айдер Муждабаєв, закликав Зеленського покарати "зрадників", які покинули Україну на тлі ймовірного вторгнення.

Теги:
#Україна #Марченко #Дружина #Віктор Медведчук
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