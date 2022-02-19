"Кум приказал": бегство Оксаны Марченко из Украины вызвало бурную реакцию сети

Кадры, на которых видно, как жена депутата покидает страну, опубликовали в СМИ

Жена олигарха Виктора Медведчука Оксана Марченко уехала с территории Украины. Телеведущая пересекла границу в пятницу, 18 февраля.

Видеозапись, на которой видно, как жена украинского политика выезжает за пределы государства, обнародовал сайт "Обозреватель".

Как информирует издание, Марченко пересекла государственную границу совместно с двумя мужчинами, скорее всего, охранниками, через пункт пропуска, расположенный в Черниговской области.

Также отмечается, что перед выездом из Украины два автомобиля "Тойота" тщательно проверялись таможенниками.

Выезд Оксаны Марченко за границу

В сети пользователи такими действиями украинской телеведущей возмущены, однако отмечают, что удивляться уже нечему.

Большинство в комментариях предполагают, что семья Медведчука может быть в курсе планов российского президента по поводу вероятного вторжения РФ на украинские территории, ведь они находятся в родственных связях, мол, "кум приказал, вот и убегает".

Есть и те, кто отмечает, что для граждан, которые покинули страну в это тяжелое время, дороги назад нет.

Реакция пользователей сети

Ранее "Телеграф" сообщал, как несколько украинских предпринимателей и бизнесменов выехали из Украины чартерными рейсами из-за сообщения относительно вероятного начала полномасштабного вторжения со стороны российского государства.

Следует отметить, что после этого президент Украины Владимир Зеленский обратился к беглецам и призвал их в течение 24 часов вернуться назад в страну.

Также напомним, что гендиректор телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев, призвал Зеленского наказать "изменников", покинувших Украину на фоне вероятного вторжения.