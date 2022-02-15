Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев специально для "Телеграфа" высказался о тех, кто покинул Украину на фоне риска вторжения России и предложил меры по последствиям.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 14 февраля выступил с обращением к нации. Оно было посвящено угрозе возможного вторжения России. Среди прочего он заявил, что 16 февраля, на которое некоторые СМИ "назначили" вторжение, станет Днем единения. А тех, кто на фоне слухов о возможном вторжении покинул Украину, призвал в течение 24 часов вернуться. Правда, не уточнил, что будет, если они не вернутся.

Это было достаточно мощное обращение президента. И хорошо, что он открыто намекнул на Коломойского и его самолеты. Фамилии не назвал, но это и так понятно. Впрочем, сказанное ведь казалось не одного Коломойского.

Вообще я бы посоветовал Зеленскому кроме указа о "Дне единения" принять закон о гражданской люстрации. О том, что все госслужащие, нардепы, мэры, политики и так далее, которые сейчас удрали из Украины из-за страха российского вторжения, были люстрированы. Им следует запретить занимать любые должности, баллотироваться и так далее. Потому что их побег в такое время – это, по сути, предательство.

И на имущество этих беглецов, которые еще и деньги свои выводят из Украины, надо наложить финансовые санкции. А некоторые принадлежащие им предприятия я бы даже национализировал с помощью всё того же закона о гражданской люстрации. Мне кажется, это можно как-то сформулировать на законодательном уровне.

Прими Зеленский такое решение – это был бы мощный ход.