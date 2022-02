Россия вторгнется в Украину с севера, востока и юга: как будет развиваться наступление россиян

План Путина состоит не в том, чтобы захватить всю Украину, а в том, чтобы оккупировать и аннексировать Восточную, Южную и Центральную части страны

Россия уже перебросила большую часть своих боевых сил к границе с Украиной, все еще перебрасывает в сторону фронта дополнительные части, направила в Беларусь не менее 20 тысяч военнослужащих, а российский спецназ уже действует на территории Украины.

Об этом пишет в своей статье бывший военнослужащий итальянской армии Томас Тайнер, который анализирует и освещает разведывательные данные из открытых источников и конфликты на просторах бывшего Советского Союза после захвата Крыма Россией.

"Хотя Путин еще не принял окончательного решения о масштабах вторжения, Байден прав в своей оценке неизбежности вторжения", — пишет Тайнер к подводке к своей статье.

Он добавляет, что приведенный ниже сценарий основан на максимальном плане вторжения России, который был представлен союзникам в конце ноября 2021 года, а также анализе западной разведки, распространенном среди союзных вооруженных сил и просочившемся в прессу в начале января 2022 года до наращивания сил России в Беларуси.

"До этой недели еще не хватало нескольких частей, но сейчас Россия собирает подразделения Национальной гвардии, необходимые для оккупации городов и поселков, перебрасывает системы противоракетной обороны С-300В в сторону Украины, подводит войска РЖД, развертывает медицинские подразделения, осуществляет накопление боеприпасов, подготовку передовых аэродромов, размещение тяжелой осадной артиллерии, организацию тылового обеспечения, сосредоточение элитных воздушно-десантных и танковых частей у границы с Украиной", — говорится в материале.

Мотивы Путина

Путин и его приспешники ясно дали понять, что само существование Украины как суверенного государства для них неприемлемо; что существование демократической украинской нации, само существование украинского народа им невыносимо. Они неоднократно заявляли, что украинцев не существует, что люди, чувствующие себя украинцами, в их представлении не что иное, как запутавшиеся русские или поляки.

Путин также не устает провозглашать Киев русским городом, принадлежащим России, точно так же, как он провозгласил, что Крым принадлежит России перед его аннексией. Короче:

Путину наплевать на то, что НАТО гарантирует, что Украина никогда не вступит

Путина не волнует реинтеграция Донбасса Украиной

Путину наплевать на установление в Киеве марионеточного режима

Переговоры, которые Россия требовала от США, не должны были продолжаться дальше первой встречи. Путин хотел, чтобы США отказались от его безумных требований, чтобы его пропаганда могла обвинить во вторжении "отказ Америки от переговоров". И поскольку Байден объявил, что и незначительное вторжение, и полное вторжение приведут к одним и тем же суровым санкциям, у Путина нет причин ограничивать свою войну.

Но Путин в любом случае никогда не хотел ограниченной войны: он хочет вторгнуться, оккупировать, аннексировать и поработить Украину, а затем русифицировать ее народ со всем террором, пытками, убийствами и геноцидом, которые влечет за собой такая политика. Он так сказал, он продолжает нам говорить, и он записал это и опубликовал прошлым летом.

Силы Путина

Глупо надеяться на другое.

Россия перебросила к границе с Украиной каждую полубоеспособную часть. Это самое большое скопление сил со времени вторжения Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году. За всю свою историю НАТО никогда не собирала столько войск, сколько сейчас делает Россия.

Помимо войск Россия также накапливает огромное количество боеприпасов в открытых полях у границы с Украиной. Даже с Тихоокеанского побережья войска и боеприпасы были переправлены через Россию к границе с Украиной — 9000 км, сродни переброске войск из Рио-де-Жанейро в Лос-Анджелес. Россия утверждает, что все эти подразделения были перемещены для проведения учений. Как будто эти войска не могут тренироваться на своих полигонах на Тихоокеанском побережье, как будто этим войскам для учений нужны 100 000 артиллерийских снарядов на несколько дней тренировок.

В сторону Украины движутся эшелоны с баллистическими ракетами "Искандер" — как будто 300+ ракет, хранящихся на юго-западе России, недостаточно для "учения".

Россия собирает понтонные мосты, которые нужны армии только в том случае, если она намеревается пересечь реку шириной в милю, такую ​​как Днепр.

Россия перебрасывает истребители, бомбардировщики и вертолеты из-за Урала и даже с Тихоокеанского побережья, хотя две трети средств ВВС России уже базируются в пределах досягаемости Украины.

Россия собирает все доступные десантные корабли в Черном море и, как и Беларусь, призывает резервистов уровня дивизии. This is not an exercise. Это не упражнение.

Цели ударов Путина

Россия вторгнется в Украину с севера, востока и юга.

Будет три оперативных удара, каждый из которых будет управляться одним из трех армейских командований России, дислоцированных в настоящее время вблизи Украины:

1. Киевская операция — 1-я гвардейская танковая армия

2. Днепровская операция — 20-я гвардейская общевойсковая армия

3. Одесская операция — 8-я гвардейская общевойсковая армия

Киевская и Одесская операции являются основными направлениями, поскольку контроль над Киевом и коридором из России в Приднестровье являются основными оперативными целями .

Что же касается планов и приготовлений украинской обороны, известных и предполагаемых, то ни один из них здесь обсуждаться не будет.

Никто не хочет помогать Путину, и будет лучше, если российские солдаты узнают о подготовке украинской обороны только тогда, когда окажутся под украинским огнем.

Перед вторжением Россия создаст фальшивый прецедент в качестве предлога: либо путинские военные нападут на Россию, либо путинские спецслужбы устроят химическую атаку на Донбассе. Вполне уместно, что путинский министр обороны Шойгу уже публично обвинил ЦРУ, если последнее произойдет. Как только у путинской пропаганды появятся видеоролики с "русскими" трупами, тогда российские военные, по стечению обстоятельств и удобно уже поставленные в боеготовом состоянии на границах Украины, вторгнутся.

Первоначально Россия будет:

- обстреливать украинские позиции вдоль границы и на линии фронта в Донбассе из ракет и артиллерии;

- обстреляет баллистическими ракетами украинские центры управления и контроля;

- нанесет удары по позициям ПВО на территории Украины ракетами большой дальности;

- начнет кибератаку, которая приведет к коллапсу украинской IT-инфраструктуры, сетей связи и электросетей;

- разрушит взлетно-посадочные полосы аэропортов баллистическими ракетами;

- сравняет с землей правительственные здания в Киеве ракетами "Искандер"; отсоединит Украину от интернета.

- Затем ВВС России нанесут удары по военным позициям, базам, складам и соединениям между Россией и линией, идущей от Коростеня до северной Молдовы.

Цель этого этапа — обезглавить и деморализовать украинские силы, а также предотвратить призыв резервистов.

Уже в первый день войны российские войска перейдут границу.

Украинские формирования будут поражены массированным ракетно-артиллерийским обстрелом и непрерывными воздушными атаками.

Бронетанковые передовые части России не будут занимать небольшие города и поселки, а будут продвигаться к украинским частям, а затем пытаться сковать эти части на открытой местности, чтобы российская артиллерия и авиация могли уничтожить их.

Поскольку логистика российских войск в значительной степени зависит от железных дорог, и каждые 100 км захваченной неповрежденной железной дороги значительно улучшат российскую логистику, и поэтому россияне займут города с ключевыми железнодорожными узлами.

Российская армия также ворвется в города, в которых расположены украинские военные базы и склады, чтобы совершить набеги и уничтожить их.

Это будет сделано для того, чтобы украинские добровольцы, резервисты и партизаны не могли использовать оставшуюся на базах технику или оружие для нападения на российские тылы.

Бронетанковые передовые части России будут нацелены на дамбы вдоль Днепра, поскольку, в отличие от мостов, Украина не может взорвать эти дамбы, поскольку это приведет к затоплению городов и сел ниже по течению и утоплению 10 000 человек.

Как только российские войска достигнут окраин крупнейших городов Украины, россияне окружат их и осадят, поскольку генштаб Путина прекрасно понимает, что городские бои кровавы, непредсказуемы и вызывают неприятные новостные сообщения.

Россия планирует окружить и осадить Киев, Харьков, Одессу, Днепр, Запорожье, Кривой Рог, Николаев и Мариуполь.

Осадить голодом и заморозить население, отключив электричество и газ, остановив подачу воды и продовольствия посреди суровой украинской зимы.

Россияне предполагают, что как только мирные жители будут мерзнуть и голодать, а дети и старики умирать, украинские командиры будут вынуждены сдаться.

Если вы верите, что российские военные не будут морить голодом и убивать мирных жителей, то вы не обратили внимания на российскую кампанию в Сирии, которая вот уже шесть лет безжалостно бомбит школы, детские сады, больницы и лагеря беженцев.

Россия не планирует оккупировать всю Украину.

План Путина состоит в том, чтобы оккупировать и аннексировать Восточную, Южную и Центральную Украину и провести новую западную границу России где-то к западу от линии Коростень-Винница-Приднестровье.

На данный момент у России нет намерений вторгаться в Западную Украину, где сопротивление будет самым ожесточенным.

Более того, выхолощенная, обнищавшая крупица-государство с центром во Львове не будет представлять угрозы для новой путинской империи и будет полезна в качестве буфера для стран НАТО.

Как только войска Путина достигнут Приднестровья, он также аннексирует этот регион.

Вторжение

1. Киевская операция

Оперативная цель: изолировать, окружить и осадить Киев.

1А — отрезает Киев от западной Украины.

• начало из Мазур, Беларусь

• доехать до железнодорожной и автомобильной развязки в Коростене

• доехать до железнодорожной и автомобильной развязки в Житомире

• совершить налет и уничтожить базу 95-й десантно-штурмовой бригады в Житомире

• совершить налет и уничтожить базу истребителей Су-27 в Озерном южнее Житомира

• выдвижение на Бердичев

• совершить налет и уничтожить базу 26-й артиллерийской бригады в Бердичеве

• доехать до железнодорожной и автомобильной развязки в Казатине

• взять и отремонтировать железную дорогу Мазур-Коростень-Житомир-Фастов

• обезопасить российское кольцо осады Киева с запада — уничтожить украинские подкрепления, прибывающие с западной Украины

1Б — осадить Киев с запада

• заранее из Гомеля, Беларусь

• выдвижение на Чернигов

• совершить налет и уничтожить базу 61-й легкой бригады в Чернигове

• совершить налет и уничтожить базу 1-й танковой бригады в Гончаровском южнее Чернигова

• совершить налет и уничтожить 169-й учебный центр в Десне

• пересечь Днепр по плотине реки Вышгород, которую Украина не может разрушить, так как ее взрыв приведет к затоплению нижележащих районов Киева

• наступать на Фастов и окружить Киев с запада

• совершить налет и уничтожить штаб Центрального авиационного командования и базу истребителей МиГ-29 в Василькове восточнее Фастова

• осадить Киев с запада

1С — осадить Киев с востока

• начало из Клинцов, Россия

• доехать до железнодорожной и автомобильной развязки в Бахмаче

• доехать до железнодорожной и автомобильной развязки в Нежине

• взять Нежинский аэродром и (возможно) использовать в качестве передовой оперативной базы

• обеспечить безопасность железной дороги Бахмач-Нежин-Киев

• заранее в Киев

• осадить Киев с востока

1D — отрезаем Киев от юга Украины

• заранее из Брянска, Россия

• доехать до железнодорожной и автомобильной развязки в Конотопе

• совершить налет и уничтожить базу 58-й мотострелковой бригады в Конотопе

• обеспечить безопасность железной дороги Брянск-Конотоп-Бахмач

• выезжайте на развязку на Прилуки

• пересечь Днепр по плотине реки Канев

• продвинуться к Белой Церкви и отрезать Киев с юга

• совершить налет и уничтожить базу 72-й механизированной бригады в Белой Церкви

• совершить налет и уничтожить базу 1129-го зенитно-ракетного артиллерийского полка в Белой Церкви

• захватить российское кольцо осады Киева с юга — уничтожить украинское подкрепление, прибывающее с юга Украины

1E — закрепить левый фланг Киевской операции (опционально)

• заранее из Курска, Россия

• выдвижение на Сумы

• совершить налет и уничтожить базу 27-й ракетно-артиллерийской бригады в Сумах

• выдвижение в Лубны/Миргород

• совершить налет и уничтожить базу истребителей Су-27 в Миргороде

• доехать до железнодорожного узла Ромодан

• продвижение к Днепру

• совершить налет и уничтожить базу 156-го зенитно-ракетного полка в Золотоноше

• обеспечить безопасность железной дороги Бахмач-Ромодан

• захватить российское кольцо осады Киева с юго-востока — уничтожить украинские подкрепления, прибывающие с юго-востока Украины

2. Днепровская операция

Оперативная цель: осадить Харьков и Днепр, занять центральную Украину.

2А — занять центральную Украину

• аванс из Белгорода, Россия

• доехать до ключевой железнодорожной и автомобильной развязки в Полтаве

• совершить налет и уничтожить базу 46-й десантно-штурмовой бригады в Полтаве

• совершить налет и уничтожить базу 18-й бригады армейской авиации в Полтаве

• пересечь Днепр по Кременчугской плотине

• совершить налет и уничтожить базу 107-го ракетно-артиллерийского полка в Кременчуге

• выдвижение на Кропивницкий

• совершить налет и уничтожить базу 57-й мотострелковой бригады в Кропивницком

• обезопасить железнодорожную дамбу Одноробовка-Полтава-Ромодан-Кременчуг-Користовка.

• уничтожить украинское подкрепление, прибывающее с Западной Украины

• при удобном случае наступление на Умань

2Б — отрезать Харьков, сковать украинские силы на Донбассе

• аванс из Белгорода, Россия

• совершить налет и уничтожить базу 92-й механизированной бригады в Чугуеве

• совершить налет и уничтожить базу 203-й учебной авиационной бригады в Чугуеве

• отрезать Харьков от запада

• доехать до железнодорожной и автомобильной развязки на Лозовой

• обеспечить безопасность железной дороги Одноробовка-Лозовая

• вступать в бой и уничтожать украинские части из бригад, базирующихся в Северодонецке (53-я механизированная), Бахмуте (54-я механизированная) и Дружковке (81-я аэромобильная) и занятых на Луганском фронте, которые могут попытаться отойти от фронта и попытаться освободить Харьков.

• последующие силы осаждают Харьков

2С — перейти Днепр и осадить Кривой Рог

• аванс из Валуйки, Россия

• выезжайте на развязку на Изюм

• доехать до железнодорожного узла в Святогорске

• обеспечить безопасность железной дороги Валуйки-Святогорск

• выдвижение в г. Днепр

• совершить налет и уничтожить базы 25-й воздушно-десантной бригады, 93-й механизированной бригады и 1039-го зенитно-ракетного артиллерийского полка в Гвардейском и Черкасском к востоку от Днепра

• атаковать и вывести из строя базу 138-й зенитно-ракетной бригады в Днепре

• пересечь Днепр по плотине реки Каменской

• выдвижение в Кривой Рог

• атаковать и вывести из строя базу 17-й танковой бригады в Кривом Роге

• окружить и осадить Кривой Рог

2D — осадить Днепр (силами ДНР)

• заранее из Донецка, Украина

• прорвать линию фронта Украины

• наступать, окружать и осаждать Днепр

3. Одесская операция

Оперативная цель: осадить Одессу, соединиться с российскими войсками в Приднестровье.

3А — осадить Запорожье (силами ДНР)

• заранее из Донецка, Украина

• прорвать линию фронта Украины

• наступление на Запорожье, главный логистический узел Украины на Донбасском фронте

• атаковать и разрушить базу 55-й артиллерийской бригады в Запорожье

• окружить и осадить Запорожье с востока

• закрепить плацдарм через Днепр в Розумовке южнее Запорожья

• построить понтонный мост через Днепр в Розумовке, так как форсирование плотины реки Запорожье потребовало бы боя через Запорожье

• окружить и осадить Запорожье с запада

• совершить налет и уничтожить базу 301-го зенитно-ракетного полка в Никополе

3Б — сухопутный мост в Крым

• заранее из Таганрога, Россия

• прорвать линию фронта Украины

• отдельные силы ДНР и резервистов окружить и осадить Мариуполь

• атаковать и разрушить базу 56-й мотострелковой бригады в Мариуполе

• доехать до железнодорожной развязки на Федоровке

• доехать до развязки в Мелитополе

• переезд в Новую Каховку

• соединиться с российскими войсками, наступающими из Крыма

• пересечь Днепр по плотине реки Каховка

• выдвижение на Херсон

• совершить налет и уничтожить базу 11-й бригады армейской авиации в Херсоне

• совершить налет и уничтожить базу 208-й зенитно-ракетной бригады в Херсоне

• обеспечить безопасность железной дороги Крым-Федоровка-Новая Каховка-Снигуровка.

3C — занять побережье и дойти до Приднестровья

• продвижение из Крыма, Украина

• прорвать линию фронта Украины

• переезд в Новую Каховку

• совершить налет и уничтожить базу 57-й мотострелковой бригады в Новой Каховке

• соединиться с российскими войсками, наступающими с Донбасса

• пересечь Днепр по плотине реки Каховка

• выдвижение на Николаев

• атаковать и вывести из строя базу 36-й бригады морской пехоты в Николаеве

• атаковать и разрушить базу 79-й десантно-штурмовой бригады в Николаеве

• совершить налет и уничтожить базу истребителей Су-25 в Кульбакино к востоку от Николаева

• отправить отряд на уничтожение базы 38-го зенитно-ракетного артиллерийского полка в Новой Одессе

• окружить и осадить Николаев

• закрепить плацдарм через Южный Буг севернее Николаева

• построить понтонный мост через Южный Буг

• отправить отряд на Колосовку-Березовку для защиты правого фланга

• при сохранении железнодорожных мостов через Ингул в Николаеве и через Южный Буг в Песках обеспечить безопасность железной дороги Снигуровка-Колосовка-Рауховка-Одесса

• основные силы наступают на Коблево

• соединиться с российскими войсками на плацдарме в Коблево

3D — морской десант на Коблево

• Ко 2 февраля у России будет 13 десантных кораблей класса "Аллигатор" и "Ропуча" в Черном море, которые вместе могут перевозить до 4500 военнослужащих.

• вылет из Севастополя, Крым

• штурмовать пляж в Коблево, используя Тылигул-лиман, чтобы обезопасить северный фланг плацдарма

• блокировать украинские силы в Одессе (28-я механизированная бригада, 35-я бригада морской пехоты, 45-я десантно-штурмовая бригада) от наступления и создания помех форсированию Южного Буга

• Черноморский флот поддерживает силы у Коблево артиллерийским огнем и переправляет припасы и подкрепления на плацдарм.

• плацдарм соединяется с российскими войсками, наступающими из Крыма

• наступление на северную окраину Одессы

• совершить налет и уничтожить базу 28-й механизированной бригады в Черноморском

• осадить Одессу с востока

• часть объединенных сил движется на север к Ивановке, чтобы соединиться с российскими и приднестровскими войсками, наступающими из Приднестровья.

3E — атака из Приднестровья

• вступить в бой с украинскими войсками в Одессе артиллерийскими и пограничными перестрелками, чтобы не дать им ликвидировать плацдарм в Коблево

• как только российские войска в Коблево оставят плацдарм, наступать на Ивановку севернее Одессы и параллельно продвигаться к побережью Черного моря южнее Одессы

• соединиться в Ивановке с российскими войсками, наступающими с востока и из Крыма

• совершить налет и уничтожить базу 35-й бригады морской пехоты в Дачном

• окружить и осадить Одессу с запада

Это максимальный план российского вторжения. Военные учения западных военных показали, что шансы украинских войск победить российскую бронетехнику в открытом бою ничтожно малы, поскольку господство России в воздухе будет огромным.

Шанс Украины успешно бороться с Россией зависит от способности Украины активировать, оснастить и рассредоточить украинские активные и резервные силы быстро и эффективно до того, как Россия вторгнется. Он опирается на то, что Украина рассредоточит и замаскирует свои силы, чтобы снизить риск потери целых батальонов в результате российских артиллерийских и ракетных ударов.

Это зависит от способности Украины не дать России использовать ее железные дороги. Она упирается в способность Украины устраивать засады, изолировать и уничтожать российские части по частям. Он опирается на способность Украины воспрепятствовать России в форсировании Днепра. Это во многом зависит от скорости, количества и типа оружия, поставляемого Западом. Она упирается в способность населения Украины выстоять перед российскими бомбардировками и осадами. И прежде всего, как показала Финляндия зимой 1940–41 гг., она опирается на способность украинцев убивать российскийх солдат: 10 000 — это хорошо; 50 000 лучше; 100 000 убитых российскийх солдат принесут мир.

…16-19 вероятное начало вторжения:

накопленные запасы боеприпасов +

завезли трубопроводные войска +

устроены полевые госпитали +

развернутая С-300В +

обустроить склады ГСМ +

развернутые подразделения спецназа +

агрегаты Росгвардии сосредоточены +

вертолеты передового базирования +

Путин готов.

