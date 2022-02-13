Укр

Воздушная блокада Украины: авиакомпаниям запрещают лететь в Киев

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Авиакомпаниям запрещают залетать в воздушное пространство Украины Новость обновлена 13 февраля 2022, 11:30
Авиакомпаниям запрещают залетать в воздушное пространство Украины

Борт авиакомпании SkyUp по пути в Киев был вынужден сесть в Кишиневе.

Воздушное пространство над Киевом может быть закрыто с понедельника, 14 февраля. Это связано с тем, что владельцы находящихся в лизинге самолетов уже запрещаются своим бортам залетать в воздушное пространство Украины из-за угрозы нападения со стороны России.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в собственном Telegram-канале.

По его словам, воздушное движение в Украине остановится около 16:00 14 февраля. Гончаренко сообщил, что одна из крупнейших страховых компаний Великобритании уже разослала сообщения о том, что останавливает страхование гражданских самолетов, находящихся в воздушном пространстве Украины.

Нардеп также отметил, что нидерландская авиакомпания KLM уже отменила свои рейсы в Киев и из него. Следом за ней это же сделала Sky Up.

В настоящее время известно, что рейс PQ902 из Фуншала (Португалия) в Киев (Украина) экстренно сел в Кишиневе (Молдова). На странице авиаперевозчика на этот счет написали, что причиной этого стал запрет компании-лизингодателя на полет самолета в Украину.

Граждан Украины из Кишинева в Украину привезут на автобусах. Речь идет о 175 пассажирах.

"Если вы находитесь за границей и пытаетесь добраться домой, то лучше это делать уже (!). Потому что, в ближайшую неделю-две, вероятно, это будет сделать очень сложно", — предупредил граждан Украины Гончаренко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сразу 30 стран предупредили своих граждан об опасности и призвали покинуть Украину.

Теги:
#Украина #Россия #Угроза #Вторжение #Блокада #Авиасообщение
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