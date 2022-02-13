Укр

Не простая демонстрация: как США готовятся к вторжению России

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
Дата публикации
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Автор
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США готовятся о реальных действиях со стороны РФ против Украины Новость обновлена 13 февраля 2022, 09:03
США готовятся о реальных действиях со стороны РФ против Украины

США обеспечили защищенную связь с украинскими правительственными структурами на случай вторжения РФ

Представители посольства США провели встречи с представителями сферы обороны Украины и передали средства связи.

Об этом сообщил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов на YouTube канале.

"На случай войны Соединенные Штаты обеспечили линии связи с украинскими правительственными структурами. Защищенной связи. Для того, чтобы в любой момент иметь возможность оперативного обмена данными", — заявил Бутусов.

По его словам, такие действия американских дипломатов свидетельствуют о том, что США относятся к полномасштабному вторжению РФ как к реальной угрозе.

"С их стороны это не простая демонстрация. Это подготовка к реальным действиям в случае нападения РФ", — добавил журналист.

Он также обратил внимание на то, что тема вероятного вторжения России в Украину сейчас на страницах чуть ли не всех изданий мира.

"По нашим источникам, американские дипломаты говорят, что дата вторжения это действительно 16 февраля", — сообщил Бутусов.

Напомним, ранее Бутусов в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал, как Путин попал в ловушку из-за Украины и хочет выйти из ситуации с победным видом.

Также пограничники прокомментировали слухи о том, что граждан РФ не будут пускаться в Украину.

Материал опубликован на украинском языке — читать на языке оригинала
Теги:
#Война #Юрий Бутусов #Вторжение в Украину #США.
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