Повітряна блокада України: авіакомпаніям забороняють летіти у Київ

Борт авіакомпанії SkyUp на шляху до Києва був змушений сісти у Кишиневі.

Повітряний простір над Києвом можуть закрити з понеділка, 14 лютого. Це пов’язано з тим, що власники літаків, які перебувають у лізингу, вже забороняються своїм бортам залітати у повітряний простір України через загрозу нападу з боку Росії.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у власному Telegram-каналі.

За його словами, повітряний рух в Україні зупиниться близько 16:00 години 14 лютого. Гончаренко повідомив, що одна з найбільших страхових компаній Великої Британії вже розіслала повідомлення про те, що зупиняє страхування цивільних літаків, які знаходяться у повітряному просторі України.

Нардеп також зазначив, що нідерландська авіакомпанія KLM вже скасувала свої рейси до Києва та з нього. Слідом за нею це ж зробила Sky Up.

"Якщо ви знаходитесь за кордоном і намагаєтесь дістатися додому, то найкраще це робити вже (!). Тому що, найближчого тижня-два, ймовірно, це буде зробити дуже складно", — попередив громадян України Гончаренко.

На цей час відомо, що рейс PQ902 з Фуншалу (Португалія) до Києва (Україна) екстрено сів у Кишиневі (Молдова). На сторінці авіаперевізника з цього приводу написали, що причиною цього стала заборона компанії-лізингодавця на політ літака в Україну.

Громадян України з Кишинева в Україну відвезуть на автобусах. Мова йде про 175 пасажирів.

Як повідомив речник Міністерства внутрішніх справ України Олег Ніколенко, в аеропорту Кишинева разом з громадянами України перебувають українські консули. Цю ситуацію відомство тримає на особливому контролі.

"Зараз готується доправлення українців до Києва наземним транспортом. Для цього до Кишенева вже прибути чотири автобуси. Впродовж години вони вирушать до України", — зазначив Ніколенко.

За його словами, МЗС готове посприяти компанії SkyUp, а також іншим українським авіаперевізникам, у розв'язанні проблемних питань, пов’язаних із здійсненням їхніх авіарейсів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що одразу 30 країн попередили своїх громадян про небезпеку та закликали залишити Україну.