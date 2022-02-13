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Не проста демонстрація: як США готуються до вторгнення Росії

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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США готуються о реальний дій з боку РФ проти України Новина оновлена 13 лютого 2022, 10:26
США готуються о реальний дій з боку РФ проти України

США забезпечили захищений зв'язок у українськими урядовими структурами на випадок вторгнення РФ

Представники посольства США провели зустрічі з представниками сфери оборони України та передали їм засоби зв'язку.

Про це повідомив головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов на YouTube-каналі.

"На випадок війни Сполучені Штати забезпечили лінії зв'язку з українськими урядовими структурами. Захищеного зв'язку. Для того, щоб у будь-який момент мати можливість оперативного обміну даними", — заявив Бутусов.

За його словами, такі дії американських дипломатів свідчать про те, що США ставляться до повномасштабного вторгнення РФ, як до реальної загрози.

"З їхнього боку це не проста демонстрація. Це підготовка до реальних дій у випадку нападу РФ", — додав журналіст.

Він також звернув увагу на те, що тема вірогідного вторгнення Росії в Україну зараз на шпальтах трохи не всіх видань світу.

"За нашими джерелами, американські дипломати кажуть, що дата вторгнення це дійсно 16 лютого", — повідомив Бутусов.

Нагадаємо, раніше Бутусов в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" розповів, як Путін потрапив у пастку з Україною та хоче вийти із ситуації з переможним виглядом.

Також прикордонники прокоментували чутки про те, що громадян РФ не пускатимуть до України.

Теги:
#Війна #Юрій Бутусов #Вторгнення в Україну #США.
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