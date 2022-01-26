Путин попал в ловушку с Украиной, но хочет выйти из ситуации с победным видом, - Юрий Бутусов

Известный журналист эксклюзивно для "Телеграфа" прокомментировал последнюю информацию об угрозе российского вторжения в Украину

На восьмом году российского вторжения в Украину официальному Киеву пора понять, что умиротворить агрессора невозможно. И ставку надо делать на сильную, реформированную армию.

Такое мнение высказал в блиц-интервью "Телеграфу" главный редактор сайта Цензор.нет Юрий Бутусов.

Урегулировать конфликт может только реальная реформа Вооруженных Сил Украины

– Возобновились встречи в нормандском формате. Какие есть надежды и опасения?

– Переговоры идут постоянно, мы видим очередной раунд. Надеюсь, что не произойдет сдачи национальных интересов. Никаких уступок РФ и попыток втянуть в переговорный процесс неких представителей ЛДНР быть не может. Кроме вопросов освобождения оккупированных территорий ничего иного обсуждать нет смысла.

– Чем обусловлена дипломатическая и военная активизация России, ее ультиматумы коллективному Западу, бряцанье оружием на украинских границах?

– Россия находится в ловушке. Она втянулась в войну в Украине, та ее сильно истощает. РФ под санкциями, экономика валится, блокируется экономический рост. Естественно, что за агрессию приходится отвечать. И россияне хотят выйти из ситуации. При этом сделав вид, что выходят победителями. Потому так давят на Украину – всеми силами. Хотят принудить нас пойти на уступки и прекратить сопротивление. С помощью того, что проводят военную демонстрацию подготовки к так называемой "большой войне".

А ультиматумы выставлены именно Западу, чтобы тот не вмешивался в ситуацию и не оказывал Украине поддержку.

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– Что может сдвинуть урегулирование конфликта с мертвой точки?

– Урегулировать конфликт может только реальная реформа Вооруженных Сил Украины. Чтобы стало возможным проведение украинской армией освободительной операции на Донбассе.

– Но украинская власть всячески отрицает такой сценарий…

– Чтобы такой сценарий обсуждать, нужно сначала провести реформу сил обороны, реформу армии. А этого нет. Речь о комплексной, структурной реформе, чтобы ВСУ получили более высокую боеспособность, с чем российская армия. Чтобы качество превалировало над количеством. Должна быть реорганизация, изменение организационно-штатной структуры, стандартных оперативных процедур, уставов, системы управления, разведки, комплектования личного состава, боевой подготовки. Комплекс мер. Где модернизация вооружения – в последнюю очередь. Потому что ключевой вопрос любой реформы – изменение качества организации личного состава. А изменение техники и вооружения – уже финальный этап.

Если бы для РФ вторжение было таким легким делом, она бы давно это сделала

– Как оцениваете поддержку, которую Запад в нынешних условиях оказывает Украине?

– В лидерах по поставкам нам вооружений – США и Великобритания. Что логично, так как они являются нашими стратегическими союзниками. И их вклад в нашу поддержку, естественно, наиболее высок. А у других стран, в том числе представителей Евросоюза – своя политика, свои интересы. К сожалению, многие из них недооценивают российскую угрозу.

А что те же американцы и британцы вывозят своих дипломатов из Украины – тоже логично. Потому что они осознают степень угрозы. А Россия фактически открыто угрожает вторжением.

– Реальна ли угроза этого вторжения – или идет игра на повышение ставок?

– Если бы для РФ вторжение было таким легким делом, она бы давно это сделала. В 2014 году россияне пытались оккупировать Украину полностью. Но многие вещи их остановили. Прежде всего, сопротивление украинского народа. Так и сейчас. Они понимают, что получат ожесточенное сопротивление, что будут большие потери. И боятся ввязываться в открытую войну, сделать ставку на открытую агрессию. Потому пытаются нас продавить, чтобы мы сами отказались от сопротивления.

Россия будет продолжать реализовывать свой план возвращения Украины в свою орбиту. Мы будем продолжать обороняться. Это длительный процесс. У РФ есть различные сценарии, она к ним готова. Возможен сценарий локальных боевых действий на неких участках фронта на Донбассе. Возможны какие-то удары, террористические акты. А украинская власть должна, конечно, мобилизовывать общество и вкладывать ресурсы в повышение боеспособности армии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на фоне возрастающей угрозы российского вторжения, США отправили в Украину очередную партию летального вооружения.

В то же время, Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд госслужащих Штатов и обязал выехать членов их семей из посольства в Киеве.