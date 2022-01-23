Более 80 тонн оружия: США передали вторую партию помощи для ВСУ (фото)

В Украину привезли новую партию противотанковых ракет Javelin и гранатометов BDM/SMAW-2.

В Украину прибыл второй рейс с 80 тоннами военной помощи от США, предоставленной для усиления возможностей ВСУ по отражению возможного вторжения России.

Об этом проинформировал министр обороны Украины Алексей Резников в Твиттер.

"Вторая "птица" уже в Киеве. Более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности Украины от наших друзей из США! И это не конец", — написал он.

Также он пошутил, что груз прибыл "с надежной охраной" и прикрепил к сообщению фотографию со служебной собакой.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что среди оружия находятся противотанковые ракеты Javelin и гранатометы BDM/SMAW-2.

Гранатометы BDM поставляются в Украину впервые, хотя американским военным это оружие очень хорошо знакомо. По сути, пишет Бутусов, это аналог реактивного огнемета "Шмель", который используется для поражения пехоты в укреплениях и легкобронированной техники на расстоянии до 300 метров.

Бутусов отметил, что судя по оружию, которое поставляется в Украину, НАТО представляет доктрину ВСУ по борьбе с оккупантами, как ведение боевых действий автономными группами пехоты в крупных городах, что позволит нивелировать преимущество россиян в авиации и технике.

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Как сообщалось ранее, первая партия военного груза от США прибыла в Украину 22 января. Вся запланированная сумма помощи составляет 200 миллионов долларов.

Стоит отметить, что недавно о поставках установок Javelin, а также ПЗРК Stinger в Украину заявили страны Балтии, которые получили от США разрешение на передачу оружия.

Кроме того, накануне из Британии прибыл первый рейс с партией противотанковых гранатометов NLAW, которые предназначены для поражения боевой техники противника из закрытых помещений или в условиях городского боя.