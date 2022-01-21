В Украину прилетит еще одна партия мощного оружия из стран НАТО: чем будем бить россиян
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 18
Страны Балтии поделятся с Украиной оружием.
Литва, Латвия и Эстония получили от США "зеленый свет" на помощь Украине вооружением и готовятся передать на нужды ВСУ противотанковые ракеты Javelin и переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.
Об этом информирует пресс-служба Минобороны Литвы.
Отмечается, что все три страны единогласно поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины и готовы помогать ей противодействовать российской агрессии не только дипломатическим и экономическим путем, но и посредством укрепления ее обороноспособности.
Таким образом Литва и Латвия передадут Украине "стингеры", а из Эстонии придут "джавелины".
В ведомстве отметили, что страны Балтии надеются, что украинцам никогда не придется использовать переданное оружие и призывают Россию "положить конец безответственному и агрессивному поведению".
Оружие обещают передать "в ближайшее время".
"Стингер" (FIM-92) — ПЗРК предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей, кроме того обеспечивает возможность обстрела небронированных наземных или надводных целей. Его приняли на вооружение в 1981 году и с тех пор их было выпущено более 70 тысяч в разных вариациях.
Напомним, 18 января из Великобритании в Украину пришла первая партия противотанковых ракетных установок NLAW, которые являются аналогов систем Javelin, но предназначенных для условий городского боя.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-