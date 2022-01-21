В Україну прилетить ще одна партія потужної зброї з країн НАТО: чим битимемо росіян

Країни Балтії поділяться з Україною зброєю.

Литва, Латвія та Естонія отримали від США "зелене світло" на допомогу Україні озброєнням і готуються передати на потреби ЗСУ протитанкові ракети Javelin та переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

Про це інформує пресслужба Міноборони Литви.

Зазначається, що всі три країни одностайно підтримують територіальну цілісність та суверенітет України та готові допомагати їй протидіяти російській агресії не лише дипломатичним та економічним шляхом, а й через зміцнення її обороноздатності.

Таким чином Литва та Латвія передадуть Україні "стінгери", а з Естонії прийдуть "джавеліни".

У відомстві зазначили, що країни Балтії сподіваються, що українцям ніколи не доведеться використовувати передану зброю і закликають Росію "покласти край безвідповідальній та агресивній поведінці".

Зброю обіцяють передати "найближчим часом".

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"Стінгер" (FIM-92) — ПЗРК призначений для ураження повітряних цілей, що низько летять, крім того, забезпечує можливість обстрілу неброньованих наземних або надводних цілей. Його прийняли на озброєння у 1981 році та з того часу їх було випущено понад 70 тисяч у різних варіаціях.

Нагадаємо, 18 січня з Великої Британії в Україну прийшла перша партія протитанкових ракетних установок NLAW, які є аналогами систем Javelin, але призначені для умов міського бою.